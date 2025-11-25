GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot

Проверяем на практике девиз компании GIGABYTE – Upgrade Your Life! – на примере недавно анонсированного дисплея M27Q2 QD с прогрессивной QD-матрицей (экранное разрешение QHD, 2560х1440 пикселей, частота обновления 200 Гц (210 Гц в режиме OC), которая демонстрирует исключительную контрастность и насыщенность изображения, а также обеспечивает заявленный уровень охвата цветового пространства и максимальную точность цветопередачи.

Комплектация

Монитор представлен на российском рынке в среднем ценовом сегменте, хотя, совсем недавно подобные OLED мониторы предлагались за баснословные деньги. Поклонников компьютерных игр наверняка заинтересуют фирменные игровые функции, в частности, счетчик FPS, возможность вывести на экран перекрестие прицела, а также особые режимы, призванные улучшить изображение в кадре, что позволяет достичь определенного преимущества над оппонентами в динамичных играх.

Монитор упакован в коробку из плотного картона с удобной пластиковой ручкой для транспортировки, дизайн полиграфии минималистичный. В комплекте поставки собственно, монитор, подставка (стойка + основание), кабель DisplayPort, кабель USB, два типа силовых кабелей питания, Краткая инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, фиксатор для укладки кабелей.

Подставка внешне выглядит довольно аскетично, выполнена из стали. Небольшие габариты основания позволяют сэкономить место на рабочем столе. На тыльной стороне основания размещены противоскользящие накладки.

Процедура сборки не вызывает затруднений, стойка фиксируется на основании с помощью одного винта (никакой дополнительный инструмент для выполнения этой операции не требуется). Верхняя часть стойки монтируется в особые пазы на тыльной стороне корпуса монитора и фиксируется подпружиненной защелкой.

Монитор демонстрирует высокую устойчивость на ровной поверхности. Степеней свободы у монитора после сборки вполне достаточно для того, чтобы отрегулировать положение экрана дисплея с учетом потребностей пользователя. В этом контексте, можно изменять угол наклона от/к пользователю, выполнить поворот экрана в портретный режим, изменить высоту расположения дисплея относительно плоскости рабочего стола.

Для организации укладки кабелей изготовитель предлагает воспользоваться пластиковым держателем, который устанавливается на стойку.

Внешний вид

Все элементы соединены друг с другом с минимальными зазорами. Качество исполнения отличное. Отметим полное отсутствие глянцевых поверхностей, что положительным образом скажется на внешнем облике изделия при длительной эксплуатации.

Для экрана дисплея изготовитель выбрал “безрамочное» исполнение по контуру с трех сторон, кроме нижней, с неширокой канвой. Матрица матовая с антибликовым покрытием. Кристаллический эффект не наблюдается.

Монитор спроектирован на базе высокоскоростной 27-дюймовой SuperSpeed IPS-матрицы с квантовыми точками (технология Quantum Dot). Среди преимуществ дисплея отметим высокую контрастность, широкий цветовой диапазон и яркие характерные для OLED цвета. Охват цветового пространства DCI-P3 составляет 99%, BT.2020 – 83% (сопоставимо с аналогичными характеристиками WOLED матриц 4-поколения – 84%), качество картинки в играх кинематографическое.

В составе монитора реализованы технологии Low Blue Light и Flicker Free, подтвержденные Сертификатом TÜV Rheinland, это позволяет минимизировать мерцание экрана и исключить воздействие на зрение пользователя вредного сегмента синей составляющей спектра. Качество выводимого на экран изображения при этом не страдает. В сухом остатке, максимум комфорта и забота о здоровье пользователя.

Для штатного разрешения QHD максимальная частота обновления составляет 200 Гц, в режиме OC частота может быть увеличена до 210 Гц. Плавность выводимой картинки без разрывов и артефактов призваны обеспечить технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium. В итоге, с учетом великолепной цветопередачи, на выходе получаем время отклика не более 1 мс (методика GtG).

Блок разъемов на корпусе GIGABYTE M27Q2 QD ориентирован в сторону основания. Подключать кабели быстро и удобно. Для взаимодействия с внешними источниками сигнала/периферией предусмотрены порт DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.0, порт USB 3.2 Type-C (функционал PowerDelivery, быстрая зарядка внешних устройств мощностью до 18 Вт **пиковая величина – до 64 Вт ), разъем TRS для подключения проводной гарнитуры/наушников или колонок.

Монитор оснащен встроенным скоростным USB-концентратором с двумя USB 3.2 портами Type-A. Поддерживается технология KVM и совместное применение одного набора мышь-клавиатура для двух систем одновременно с быстрым переключением между ними (по схеме ПК – ноутбук/планшет/смартфон, на усмотрение пользователя).

Основной элемент управления меню монитора – пятипозиционный джойстик, расположенный по центру нижней грани корпуса. По краям от него две механические кнопки для быстрого доступа к функциям KVM и Tactical Switch 2.0.

Управление

Традиционное стартовое 4-направленное меню представлено пунктами: Настройки, KVM, Игровой ассистент и Отключение, которые активируются нажатием джойстика.

Основное меню хорошо структурировано. Базовые функции локализованы в отдельных вкладках. Поскольку монитор GIGABYTE позиционируется как игровой, в первой вкладке представлены тактические функции, призванные улучшить финальное изображение в играх. В частности, отметим опцию стабилизации изображения AIM Stabilizer Sync, интеллектуальный AI Баланс черного, сверхвысокое разрешение, режим дисплея, увеличение масштаба и VRR.

Средствами меню можно активировать готовые заводские профили: Стандартный, приоритет FPS, игры MOBA, игры RPG, Гоночные симуляторы (Racing), режим Фильмы, режим Чтение.

Присутствуют также типовые режимы PiP и PBP для одновременного вывода на экран изображения с нескольких источников. Через опцию <Режим Дисплея> открывается доступ к режиму Overclock для разгона частоты матрицы до 210 Гц, осуществляется выбор вручную источника сигнала, меняется диапазон RGB и выполняется настройка графического режима Apply Picture Mode.

В разделе <Игровой ассистент> представлен отдельный блок настроек, которые призваны обеспечить владельцам монитора GIGABYTE M27Q2 QD преимущество над оппонентами в играх: Таймер времени в игре, Частота кадров, Перекрестие прицела (четыре варианта исполнения), вариативность функционала кнопки <Тактический переключатель> (вызов нажатием кнопки режима Eagle Eye, Night Vision или Flash Dimming). Отдельно кнопка предназначена для вызова и управления KVM функцией с учетом конкретных настроек и особенностей работы разъемов .

Тестирование

Выбор изготовителем безрамочного дизайна обрамления экрана продиктован стремлением визуально увеличить рабочую область дисплея и обеспечить эффект полного погружения. Монитор выделяется на фоне конкурентов превосходными характеристиками, обеспечивающими исключительное качество изображения. Среди ключевых особенностей монитора отметим расширенную цветовую гамму, высокую четкость изображения благодаря оптимизированной плотности пикселей, с учетом рабочей диагонали экрана, а также минимальное время отклика. Технология квантовых точек позволяет воспроизводить максимально реалистичные и насыщенные цвета с высокой детализацией.

Стандартный

Благодаря своим характеристикам GIGABYTE M27Q2 QD подходит не только для игр, но и для профессиональной работы с графикой и видеоконтентом. Искажение цветопередачи при взгляде на экран под разными углами обзора не наблюдается, отсутствует и эффект "ореолов", что гарантирует комфортный просмотр фактически любого контента. Понятие "выгорание" пикселей, характерное для OLED матриц, к QD-матрицам на базе квантовых точек неприменимо, что может послужить дополнительным стимулом к приобретению модели M27Q2 QD.Мы протестировали монитор с помощью колориметра для трех заводских профилей: стандартный, гамма sRGB и приоритет FPS. Среднестатистическая яркость зафиксирована на уровне 373 кд/м2. Измеренный, таким образом, охват цветового пространства sRGB составил 100%, AdobeRGB – 96%, DCI-P3 – 97%.

Гамма sRGB

Приоритет FPS

Итоги

<Наилучшее предложение>

Тактический игровой монитор M27Q2 QD можно смело отнести к категориив рассматриваемом ценовом сегменте. В активе продукта GIGABYTE быстрая матрица на квантовых точках, актуальные для игровых приложений функции, высокая частота обновления экрана, поддержка распространенных технологий адаптивной синхронизацией, востребованные версии цифровых интерфейсов, а также фирменная KVM функция и тактический переключатель. Что касается конструктива и дополнительных аксессуаров, отметим эргономику блока стойка/основание, и рекомендованную схему укладки кабелей с помощью зажима-фиксатора из комплекта поставки.