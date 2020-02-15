13,5 дюймовый лэптоп компании Microsoft

2020-02-15, Автор - Ramil; Продукт - Surface Laptop 3; [134]
Surface Laptop - ультрапортативный ноутбук компании Microsoft. Устройство оснащено 13,5 дюймовый экраном с уникальной тканью из алькантары, которая покрывает упор для рук.

Устройство работает на процессоре Intel Core i7-1065G7 в паре с 15 Гб оперативной памяти. Ноутбук предлагает интегрированную графику Intel Iris Plus. Лэптоп имеет SSD накопитель объемом 256 Гб. Surface Laptop 3 оснащен сенсорным дисплеем. Разрешение экрана составляет 3840 на 2160 пикселей. Устройство поддерживает HDR, OLED технологию и поддержку цветовой гаммы. Surface Laptop 3 оборудован веб-камерой с ИК-датчиком.

Ультрапортативный ноутбук имеет порт USB Type-C, USB Type-A, разъем для наушников и порт Surface Connect. Surface Laptop 3 поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0.

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