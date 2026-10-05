MacBook с сенсорным дисплеем выпустят в ноябре

Сенсорный ноутбук MacBook за долгие годы слухов и утечек успел превратиться в настоящую технологическую легенду — о модели говорили в течение довольно продолжительного времени, но компания устройство так и не представила. Однако, похоже, дебют модификации с сенсорным дисплеем уже близок. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple может представить 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с сенсорными OLED-дисплеями уже в следующем месяце. По информации инсайдера, новые ноутбуки будут значительно легче нынешних моделей. Точная масса пока не называется, однако Apple якобы переработала внутреннюю конструкцию устройств, что позволило уменьшить их вес. Но здесь стоит отметить, что устройства не станут легче на 30-40% — скорее всего, речь идёт о снижении веса на 10% или около того.

В современных реалиях производитель физически не может сделать ноутбук ещё более лёгким, так как иначе ему придётся делать тоньше каркас, а это негативно скажется на прочности конструкции. Ожидается, что новые MacBook Pro получат процессор Apple M6, который будет мощнее текущего поколения процессоров. Сейчас компания, как сообщается, тестирует ноутбуки под управлением macOS 27.2. При этом MacBook Pro станут не единственными устройствами Apple, которые перейдут на OLED-панели. Компания также готовит обновлённый iPad mini с OLED-экраном. Диагональ дисплея планшета, вероятно, останется прежней — 8,3 дюйма. И информации о заметном изменении дизайна планшета вновь нет — к сожалению.