ASUS представила ноутбуки ProArt P16 и ProArt P14

Компания ASUS наконец выпустила ноутбуки ProArt P16 и ProArt P14, представленные ещё на выставке Computex 2026. Главной особенностью новинок стала новая платформа NVIDIA RTX Spark, объединяющая процессор Grace на архитектуре Arm с графическим процессором Blackwell. Такая конфигурация позволяет запускать крупные модели ИИ непосредственно на ноутбуке, без обращения к облачным сервисам. Архитектура RTX Spark призвана решить проблему ограниченной пропускной способности памяти, характерную для традиционных Windows-компьютеров. В ноутбуках используется до 128 ГБ объединённой памяти, доступной одновременно процессору Grace с 20 ядрами и графическому процессору Blackwell с 6144 ядрами CUDA.

По данным ASUS, такая система обеспечивает до 1 петафлопса производительности в задачах ИИ с вычислениями FP4. Ноутбуки способны локально запускать большие языковые модели с числом параметров до 120 миллиардов и контекстным окном до 1 миллиона токенов. Для разработчиков и создателей контента это означает возможность рендерить сложные 3D-сцены, редактировать видео в разрешении 12K и работать с генеративным ИИ без облачной обработки. Это позволяет не платить за использование API и сохранять рабочие файлы непосредственно на устройстве. При этом оба ноутбука оснащаются OLED-дисплеями ASUS Lumina Pro с переменной частотой обновления до 120 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью до 1600 нит в режиме HDR. Но и стоят ноутбуки весьма дорого.