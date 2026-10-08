ASUS представила ноутбуки ProArt P16 и ProArt P14

По данным ASUS, такая система обеспечивает до 1 петафлопса производительности в задачах ИИ с вычислениями FP4. Ноутбуки способны локально запускать большие языковые модели с числом параметров до 120 миллиардов и контекстным окном до 1 миллиона токенов. Для разработчиков и создателей контента это означает возможность рендерить сложные 3D-сцены, редактировать видео в разрешении 12K и работать с генеративным ИИ без облачной обработки. Это позволяет не платить за использование API и сохранять рабочие файлы непосредственно на устройстве. При этом оба ноутбука оснащаются OLED-дисплеями ASUS Lumina Pro с переменной частотой обновления до 120 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью до 1600 нит в режиме HDR. Но и стоят ноутбуки весьма дорого.