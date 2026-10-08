Lenovo представила лёгкий ноутбук ThinkBook 14x

Компания Lenovo представила лёгкий 14-дюймовый ноутбук ThinkBook 14x под управлением Windows, ориентированный на повседневную работу и учёбу. Устройство весит всего 990 грамм при толщине 12,9 мм, поэтому его удобно носить с собой. Корпус выполнен из алюминия, при этом компактные размеры не привели к отказу от привычного набора разъёмов. Ноутбук оснащается процессорами Intel Core Ultra 2-го поколения — покупателям доступны Core Ultra 5 226V и Core Ultra 7 256V. Из-за особенностей архитектуры чипов Lunar Lake все 16 ГБ оперативной памяти размещены непосредственно в корпусе процессора. Поэтому расширить объём ОЗУ после покупки невозможно — на протяжении всего срока эксплуатации ноутбука придётся довольствоваться 16 ГБ.

При этом Lenovo предусмотрела два отдельных слота для SSD. В зависимости от конфигурации ноутбук поставляется с накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ, а при необходимости пользователь сможет самостоятельно установить дополнительный SSD. Устройство также соответствует требованиям Microsoft к компьютерам Copilot+ PC и способно выполнять локальные задачи с ИИ. Кроме того, базовая версия ноутбука получила обычный LED-дисплей и аккумулятор ёмкостью 54,7 Втч. Более дорогая модификация сохраняет тот же аккумулятор, но оснащается сенсорным LED-экраном. Топовая версия получила 14-дюймовую OLED-панель с разрешением 2.8K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 500 нит. Также все версии ThinkBook 14x поддерживают беспроводную связь по Wi-Fi 6E.