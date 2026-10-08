Lenovo представила лёгкий ноутбук ThinkBook 14x

При этом Lenovo предусмотрела два отдельных слота для SSD. В зависимости от конфигурации ноутбук поставляется с накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ, а при необходимости пользователь сможет самостоятельно установить дополнительный SSD. Устройство также соответствует требованиям Microsoft к компьютерам Copilot+ PC и способно выполнять локальные задачи с ИИ. Кроме того, базовая версия ноутбука получила обычный LED-дисплей и аккумулятор ёмкостью 54,7 Втч. Более дорогая модификация сохраняет тот же аккумулятор, но оснащается сенсорным LED-экраном. Топовая версия получила 14-дюймовую OLED-панель с разрешением 2.8K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 500 нит. Также все версии ThinkBook 14x поддерживают беспроводную связь по Wi-Fi 6E.