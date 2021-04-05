13-дюймовый MacBook Pro подешевел на $150

Amazon снизил цены на 13-дюймовый ноутбук Apple MacBook Pro, который был выпущен прошлой осенью. Версия с твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ подешевела на 150 долларов и теперь предлагается за 1350 долларов, а вариант с SSD на 256 ГБ стал дешевле на 100 долларов и теперь доступен за 1200 долларов.

Напомним, что ноутбук характеризуется фирменной ARM-платформой Apple M1, возросшей до 2,8 раз производительностью процессора и до 8 раз графикой в сравнении с базовой версией предшественника на Core i5 с графикой Intel, встроенным нейромодулем, более низким энергопотреблением, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256, 512 ГБ, 1 или 2 ТБ, 13,3-дюймовым экраном Retina, улучшенной фронтальной камерой и вернувшимся звуком при включении устройства.
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