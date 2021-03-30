14-дюймовый Xiaomi Mi Laptop Pro получил 120-Гц экран

Компания Xiaomi пополнила ассортимент 14-дюймовых ноутбуков моделью Xiaomi Mi Laptop Pro, которая, в отличие от 15-дюймовой версии с OLED-дисплеем, получила ЖК-дисплей. Новинка характеризуется корпусом из авиационного алюминия 6-й серии толщиной 15,6 мм и массой 1,5 кг, дисплеем с разрешением 2,5К, кадровой частотой 120 Гц, соотношением сторон 16:10, чипами Intel Core i5 или Core i7 одиннадцатого поколения, видеокартой NVIDIA GeForce MX450, аккумулятором ёмкостью 56 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, одним интерфейсом Thunderbolt 4, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, 16 ГБ оперативной памяти и SSD вместимостью 512 ГБ. Ноутбук появится в продаже 1 мая по цене в 805 и 1065 долларов.

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