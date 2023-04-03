14-дюймовый ноутбук Dell Vostro 3430 оценен в $650

Компания Dell объявила о выпуске компактного бизнес-ноутбука Dell Vostro 3430 нового поколения, цена которого составляет 650 долларов за базовую версию.

Новинку оснастили 10-ядерным чипом Intel Core i5-1335U тринадцатого поколения, 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, до 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, аккумулятором ёмкостью на 41 Втч, полноразмерной клавиатурой, толщиной корпуса 18,62 мм, массой 1,46 кг, веб-камерой камерой разрешением Full HD, стереомикрофонами с интеллектуальным шумоподавлением, интерфейсами USB-А 3.2, USB 2.0, USB-C и HDMI 1.4, кардридером, портом RJ-45, 3,5-мм аудиогнездом и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5.