14-дюймовый ноутбук Fujitsu UH-X/H1 весит 689 граммов

Компания Fujitsu пополнила ассортимент ноутбуков моделью UH-X/H1, которая появится в продаже в Японии 9 марта по цене в 1850 долларов. Новинка характеризуется рекордной для 14-дюймовых моделей массой в 689 граммов, толщиной от 15,8 до 17,3 мм, корпусом из углеродного волокна, и магниево-литиевого сплава, дисплеем с разрешением Full HD, 10-ядерным 12-поточным чипом Intel Core i7-1355U с тактовой частотой до 5 ГГц и графикой Iris Xe Graphics (96EU), 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, а также разъемами USB 3.1 Type-C, USB 3.0, HDMI и Gigabit Ethernet. Напомним, что в прошлом году Fujitsu представила 13,3-дюймовый ноутбук Fujitsu WU-X/G2, масса которого составляет 634 грамма.

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