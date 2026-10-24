Представлен ноутбук Fujitsu FMV Note U UX-L на Core Ultra 7 355

Компания Fujitsu пополнила ассортимент ноутбуков суперлегкой моделью FMV Note U UX-L3, которая получила корпус из углеродного волокна массой 634 грамма. Новинка также характеризуется прочностью по стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 31 Втч с автономностью при воспроизведении локального видео до 7,5 часа, комплектным зарядным устройством массой 148 граммов, 8-ядерным 8-поточным процессором Intel Core Ultra 7 355 и встроенным нейроускорителем NPU с производительность до 49 TOPS в задачах ИИ, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X-7467, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым матовым LCD-экраном с разрешением 1920:1200 точек, двумя интерфейсами USB-A 3.2 Gen 1, двумя портами USB-C 3.2 Gen 2x2 с поддержкой DP Alt Mode и Power Delivery, разъемом HDMI, портом Ethernet, 3,5-мм аудиогнездом, ридером карт памяти microSD, а также поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена ноутбука пока не объявлена.

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