В России стартовали продажи ультрабука Acer Swift Air 14 (SFA14-I31)

На российском рынке начались продажи стильного ультрабука Acer Swift Air 14 (SFA14-I31). Эта новинка объединяет гармоничное сочетание эффектного внешнего вида, производительной начинки и удобства в перемещении — и всё это по доступной стоимости. Покупателям модель доступна в нескольких насыщенных вариантах цвета, включая шалфейно-зеленый, розовый и синий. Поставляется устройство с самыми свежими процессорами от Intel, а также с 14-дюймовым дисплеем, обновляющимся с частотой 120 Гц, и целым набором собственных технологий Acer.

При проектировании Acer Swift Air 14 особый упор сделали на продолжительную автономную работу и продуманную систему охлаждения. Пользователю новинка обещает тихую эксплуатацию без перегрева, а еще — актуальный сверхтонкий корпус, толщина которого составляет 12,9 мм, при массе лишь 1,19 кг. Стоимость Acer Swift Air 14 начинается с отметки 77 990 рублей.