14-дюймовый ноутбук JDBook Youth Edition оценен в $170

Сетевые источники сообщают о выходе бюджетного ноутбука JDBook Youth Edition, который может подойти для работы в офисе или учебы. Его цена на популярной площадке JD.com составляет всего 170 долларов. Новинка характеризуется 4-ядерным 4-поточным чипом Intel Celeron N5095 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, графикой UHD Graphics и энергопотреблением 15 Вт, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, которую можно расширить до 16 ГБ, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, массой 2,2 кг, размерами 322,5:219:16,7 мм, аккумулятором ёмкостью 53,2 Втч и 2-летней гарантией.