14-дюймовый ноутбук Portégé X40-J оценен в $1300

Компания Dynabook Americas, когда-то известная как Toshiba America Client Solutions, пополнила ассортимент ноутбуков моделью Portégé X40-J. Новинка характеризуется процессорами Intel Tiger Lake 11-го поколения до Intel Core i7-1165G7 с графическим ускорителем Intel Iris Xe , до 32 ГБ двухканальной оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, 14-дюймовой Sharp IGZO панелью IPS с разрешением Full HD, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, интерфейсом HDMI, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A и двумя Thunderbolt 4, комбинированным аудиоразъемом, слотом для карт microSD, ИК-камерой с поддержкой Windows Hello и дактилоскопическим сенсором. Ноутбук появится в продаже в следующем месяце по цене от 1300 долларов.

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