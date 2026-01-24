144-Гц монитор Dell SE2726D оценен в 130 долларов

Компания Dell выпустила на китайский рынок бюджетный монитор Dell SE2726D, который получил 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), контрастностью 1500:1, максимальной яркостью 300 нит, аппаратной защитой от вредного синего света, сертификацией TÜV Rheinland, подставкой с регулировкой угла наклона от 5° вперёд и до 21° назад, интерфейсом HDMI 2.1 и портом DisplayPort 1.4. Цена монитора составляет эквивалент 130 долларов.