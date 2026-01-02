Представлен 310-Гц монитор Philips ENVIA 25M3N3240U

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ENVIA 25M3N3240U, которая основана на 24,5-дюймовой Fast IPS-панели с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 310 Гц, временем отклика GTG 1 мс, контрастностью 1000:1, пиковой яркостью 400 нит (режим HDR), глубиной цвета 8 бит, точностью цветопередачи ΔE < 2, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 95,1% DCI-P3 и 92,8% Adobe RGB, подставкой с регулировкой угла наклона, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и креплением на стену VESA 100:100 мм. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 100 долларов.