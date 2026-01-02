Представлен 310-Гц монитор Philips ENVIA 25M3N3240U

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ENVIA 25M3N3240U, которая основана на 24,5-дюймовой Fast IPS-панели с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 310 Гц, временем отклика GTG 1 мс, контрастностью 1000:1, пиковой яркостью 400 нит (режим HDR), глубиной цвета 8 бит, точностью цветопередачи ΔE < 2, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 95,1% DCI-P3 и 92,8% Adobe RGB, подставкой с регулировкой угла наклона, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и креплением на стену VESA 100:100 мм. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 100 долларов.

Apple Studio Display получит крупное обновление…
Судя по информации инсайдеров, монитор Apple Studio Display готовится к серьёзному обновлению в 2026 году…
240-Гц монитор Dell SE2426HG оценили в 105 долларов …
Компания Dell пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделями SE2426HG и SE2726HG с диагона…
Представлен 300-Гц монитор AOC Q27G4SMN …
Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью Q27G4SMN, которая основана на 27-дюймовой матрице Fa…
Представлен 144-Гц монитор Lenovo ThinkVision S25-4e…
Компания Lenovo пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью ThinkVision S25-4e, которая основана на…
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и техно…
Проверяем на практике девиз компании GIGABYTE – Upgrade Your Life! – на примере недавно анонсированного д…
QD-MiniLED монитор KTC M27U6 оценили в $210…
Компания KTC пополнила ассортимент мониторов моделью M27U6, которая основана на IPS-матрице с разрешением…
Представлен 350-Гц монитор Samsung Odyssey G60F…
Компания Samsung объявила о выпуске игрового монитора Odyssey G60F, который основан на 27-дюймовой матриц…
Представлен 240-Гц 4K-монитор AOC Agon Pro AGP327UZD…
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Agon Pro AGP327UZD, которая получила 31,5-дю…
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum DotGIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor