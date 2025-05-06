Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

В комплект поставки входят подставка, фиксатор для кабелей, HDMI-кабель, силовой кабель питания, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон.
Сборку провести можно без применения инструментов. Соединить основание со стойкой с помощью накатанного винта и установить ее на корпусе монитора. На тыльной стороне стойки устанавливается зажим, с помощью которого можно собрать кабели в единый пучок, организовав аккуратный кабель-менеджмент.
Экран монитора можно наклонять от и к пользователю в переделах от -5 до +20 градусов. Регулировки по высоте и перевода в портретный режим нет. Предусмотрена возможность настенного монтажа с помощью VESA-кронштейна 100x100 мм.
Лицевая панель монитора изогнута (радиус кривизны 1,5 м). Это оптимальный изгиб для диагонали 27 дюймов, отсутствует искажение и при этом улучшается зрительное восприятие выводимого изображения. Исходя из нашего опыта эксплуатации подобных дисплеев заметим, что уровень погружения в атмосферу игрового процесса, однозначно, повышается.
Монитор GIGABYTE оснащен VA-матрицей с коэффициентом контрастности 3000:1 и заявленной яркостью 250 кд/м2. Разрешение Full HD с частотой обновления 180 Гц. Поддерживается адаптивная синхронизация AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC Compatible.
Яркость и контрастность монитора обеспечивают четкое и насыщенное изображение, что особенно важно при отображении динамичных игровых сцен. Широкие углы обзора позволяют комфортно воспринимать картинку практически из любой точки, без искажения цвета и без потери детализации.
Дизайн монитора лаконичный, сдержанный, тонкие рамки по периметру не отвлекают от происходящего на экране. Можно полностью погрузиться в игровой мир, не фиксируя боковым зрением границы экрана монитора.
Задняя панель модели GIGABYTE GS27FC выполнена из пластика с матовым покрытием. В центральной части утолщение для усиления жесткости конструктива.
Для ввода изображения доступны два порта HDMI 2.0 и один порт DisplayPort 1.4. Также доступен TRS аудиоразъем, который можно задействовать для подключения наушников или активных колонок. В этой же нише расположен разъем под силовой кабель питания. Блок питания у монитора встроенный, система охлаждения пассивная, все работает бесшумно и наводки отсутствуют.
В режиме дисплея задается диапазон RGB, выбирается источник сигнала, есть увеличения масштаба выводимого изображения.
Системные настройки с выбором параметров для OSD-меню. Регулировка громкости выводимого через аудиоразъем звука.
Игровые функции включают стабилизацию изображения, режим сверхвысокого разрешения, выбор различных режимов работы дисплея, включение AMD FreeSync Premium.
Выбор профиля изображения – стандартный, игра, фильмы, чтение, sRGB, ECO.
Разрешение Full HD с диагональю 27 дюймов обеспечивает достаточную плотность пикселей и четкость картинки. Мелкий текст хорошо читаем. Монитор подходит не только для игр, но и типовых сценариев с интернет-серфингом, просмотром фильмов и сериалов.
По данным калибратора контрастность и яркость протестированного нами дисплея оказались даже выше заявленных значений – 3550:1 и 353 кд/м2 соответственно.
Также монитор был протестирован в режиме «ИГРЫ». Частота обновления 180 Гц корректно работала при подключении к любому из разъемов. Тесты выполнялись совместно с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti, для которой был успешно задействован режим адаптивной синхронизации.
Вывод изображения быстрый, мгновенный отклик на команды ввода с клавиатуры и мыши. Активировав функции фирменного игрового ассистента можно, например, ускорить процедуру прицеливания. Прокрутка контента в окне браузера плавная и четкая.