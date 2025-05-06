Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Игровой монитор GIGABYTE GS27FC оснащен изогнутой VA-матрицей (радиус кривизны 1500R) с диагональю 27 дюймов и частотой обновления 180 Гц. Разрешение Full HD и минимальные задержки вывода изображения делают его хорошим выбором для геймеров, не требуя от потенциальных покупателей значительных затрат на приобретение дорогостоящей видеокарты. При этом, в составе монитора реализованы функции, позволяющие получить игровые преимущества в сетевых шутерах за счет более точного прицеливания, минимизировать размытость контуров движущихся объектов, а также задействовать мониторинг различных параметров системы в реальном времени.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Комплектация

Коробка из плотного картона с вырезами по краям для удобства транспортировки. На коробке приведена ключевая информация о дисплее, технические характеристики и логотипы соответствующих сертификатов.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

В комплект поставки входят подставка, фиксатор для кабелей, HDMI-кабель, силовой кабель питания, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Внешний вид

Подставку перед эксплуатацией необходимо будет собрать. Она состоит из основания и стойки. Основа подставки из стали, внешняя декоративная часть из пластика, выглядит всё прочно и надежно.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Сборку провести можно без применения инструментов. Соединить основание со стойкой с помощью накатанного винта и установить ее на корпусе монитора. На тыльной стороне стойки устанавливается зажим, с помощью которого можно собрать кабели в единый пучок, организовав аккуратный кабель-менеджмент.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Экран монитора можно наклонять от и к пользователю в переделах от -5 до +20 градусов. Регулировки по высоте и перевода в портретный режим нет. Предусмотрена возможность настенного монтажа с помощью VESA-кронштейна 100x100 мм.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Лицевая панель монитора изогнута (радиус кривизны 1,5 м). Это оптимальный изгиб для диагонали 27 дюймов, отсутствует искажение и при этом улучшается зрительное восприятие выводимого изображения. Исходя из нашего опыта эксплуатации подобных дисплеев заметим, что уровень погружения в атмосферу игрового процесса, однозначно, повышается.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Монитор GIGABYTE оснащен VA-матрицей с коэффициентом контрастности 3000:1 и заявленной яркостью 250 кд/м2. Разрешение Full HD с частотой обновления 180 Гц. Поддерживается адаптивная синхронизация AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC Compatible.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Яркость и контрастность монитора обеспечивают четкое и насыщенное изображение, что особенно важно при отображении динамичных игровых сцен. Широкие углы обзора позволяют комфортно воспринимать картинку практически из любой точки, без искажения цвета и без потери детализации.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Дизайн монитора лаконичный, сдержанный, тонкие рамки по периметру не отвлекают от происходящего на экране. Можно полностью погрузиться в игровой мир, не фиксируя боковым зрением границы экрана монитора.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Задняя панель модели GIGABYTE GS27FC выполнена из пластика с матовым покрытием. В центральной части утолщение для усиления жесткости конструктива.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Для ввода изображения доступны два порта HDMI 2.0 и один порт DisplayPort 1.4. Также доступен TRS аудиоразъем, который можно задействовать для подключения наушников или активных колонок. В этой же нише расположен разъем под силовой кабель питания. Блок питания у монитора встроенный, система охлаждения пассивная, все работает бесшумно и наводки отсутствуют.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Настройка

По центру нижней грани корпуса размещен пятипозиционный джойстик. Нажатие на него инициирует вывод меню с четырьмя пунктами – настройка, игровые функции, вывод прицела и отключение.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

В режиме дисплея задается диапазон RGB, выбирается источник сигнала, есть увеличения масштаба выводимого изображения.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Системные настройки с выбором параметров для OSD-меню. Регулировка громкости выводимого через аудиоразъем звука.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Игровые функции включают стабилизацию изображения, режим сверхвысокого разрешения, выбор различных режимов работы дисплея, включение AMD FreeSync Premium.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Выбор профиля изображения – стандартный, игра, фильмы, чтение, sRGB, ECO.

Тесты

В стандартном режиме GIGABYTE GS27FC продемонстрировал высокое качество выводимого изображения. Охват цветового пространства sRGB – 97%, Adobe RGB – 80%.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Разрешение Full HD с диагональю 27 дюймов обеспечивает достаточную плотность пикселей и четкость картинки. Мелкий текст хорошо читаем. Монитор подходит не только для игр, но и типовых сценариев с интернет-серфингом, просмотром фильмов и сериалов.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

По данным калибратора контрастность и яркость протестированного нами дисплея оказались даже выше заявленных значений – 3550:1 и 353 кд/м2 соответственно.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Также монитор был протестирован в режиме «ИГРЫ». Частота обновления 180 Гц корректно работала при подключении к любому из разъемов. Тесты выполнялись совместно с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti, для которой был успешно задействован режим адаптивной синхронизации.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Вывод изображения быстрый, мгновенный отклик на команды ввода с клавиатуры и мыши. Активировав функции фирменного игрового ассистента можно, например, ускорить процедуру прицеливания. Прокрутка контента в окне браузера плавная и четкая.

GIGABYTE GS27FC обзор и тесты

Итоги

Игровой монитор GIGABYTE GS27FC – это хорошо сбалансированная для своего ценового диапазона модель, которую выгодно отличает высокая частота обновления экрана, востребованный уровень контрастности, четкое и насыщенное изображение. Учитывая все вышеперечисленное, протестированный нами дисплей компании GIGABYTE представляет собой привлекательное решение для геймеров, занятых поиском качественного продукта с желанными характеристиками и по доступной цене.
Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 271QP QD-OLED X24…
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MAG 271QP QD-OLED X24, которая получила 26,5…
Моноблок Lenovo Xiaoxin 27 Ryzen 2025 оценили в 795 долларов…
Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Xiaoxin 27 Ryzen 2025, которая основана на 8…
Представлен 120-Гц монитор Lenovo ThinkVision T24-40…
Компания Lenovo пополнила ассортимент мониторов моделью ThinkVision T24-40, которая основана на 23,8-дюйм…
4K-проектор BenQ W4100i оценили в 4000 евро …
Компания BenQ пополнила ассортимент проекторов моделью W4100i, которая получила светодиодный источник све…
Лазерный проектор Vidda Big Eyes M2 Pro 4K оценен в 650 долл…
Компания Vidda объявила о выпуске трёхцветного лазерного проектора Big Eyes M2 Pro 4K, который может похв…
GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц…
Сегодня в центре внимания 34-дюймовый изогнутый монитор GIGABYTE MO34WQC2 с QD-OLED матрицей, поддерживаю…
Изогнутый 240-Гц монитор Alienware AW3425DW оценен в $800…
Бренд Alienware пополнила ассортимент игровых мониторов моделью AW3425DW, которая основана на изогнутой 3…
320-Гц монитор Acer Predator XB323QK V4 оценен в 700 евро …
Компания Acer пополнила ассортимент игровой моделью Predator XB323QK V4, которая основана на 31,5-дюймово…
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor