288-Гц монитор ViewSonic VX2730D-4K оценили в 340 долларов

Компания ViewSonic представила игровые мониторы VX2730D-4K и VX2738-2K-OLED, которые появятся в продаже в феврале по цене в 340 и 400 долларов соответственно. Первый характеризуется 27-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 пикселей и кадровой частотой 144 Гц, режимом с разрешением Full HD и частотой обновления 288 Гц, временем отклика MPRT 0,5 мс, совместимостью с AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort, а также 3,5-мм гнездом для наушников.

Модель VX2738-2K-OLED отличается 27-дюймовой матрицей QD-OLED с разрешением 2560:1440 пикселей, временем отклика GTG 0,03 мс, кадровой частотой 240 Гц и режимом Esports Mode для имитации диагонали 24,5 дюйма.