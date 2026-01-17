72-Гц монитор Acer ProCreator PE270KT оценили в 505 долларов

Компания Acer представила профессиональный монитор ProCreator PE270KT, который получил 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 4K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 72 Гц или 144 Гц при переключении в разрешение Full HD, поддержкой 10-точечнго сенсорного ввода, пиковой яркостью 400 нит, 99% покрытием цветовой палитры Adobe RGB и 99% охватом цветовой гаммы DCI-P3, сертификацией по стандартам VESA DisplayHDR 400 и Calman Verified, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C с поддержкой 90-Вт зарядки, USB-концентратором, KVM-переключателем, регулируемой 8-Мп веб-камерой и двумя 5-Вт динамиками. Цена монитора на дебютном тайваньском рынке составляет эквивалент 505 долларов.