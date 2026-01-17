72-Гц монитор Acer ProCreator PE270KT оценили в 505 долларов

Компания Acer представила профессиональный монитор ProCreator PE270KT, который получил 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 4K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 72 Гц или 144 Гц при переключении в разрешение Full HD, поддержкой 10-точечнго сенсорного ввода, пиковой яркостью 400 нит, 99% покрытием цветовой палитры Adobe RGB и 99% охватом цветовой гаммы DCI-P3, сертификацией по стандартам VESA DisplayHDR 400 и Calman Verified, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C с поддержкой 90-Вт зарядки, USB-концентратором, KVM-переключателем, регулируемой 8-Мп веб-камерой и двумя 5-Вт динамиками. Цена монитора на дебютном тайваньском рынке составляет эквивалент 505 долларов.

Samsung представила портативный монитор на подставке…
Компания Samsung представила новый портативный дисплей, который можно возить на роликовой подставке или п…
Представлен 610-Гц монитор ASUS ROG Strix XG248QSG Ace …
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix XG248QSG Ace, которая получила 24…
Представлен 240-Гц 4K-монитор AOC Agon Pro AGP327UZD…
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Agon Pro AGP327UZD, которая получила 31,5-дю…
Представлен монитор Huion Kamvas Pro 27 с поддержкой стилуса…
Компания Huion пополнила ассортимент мониторов моделью Kamvas Pro 27, которая может похвастаться поддержк…
Представлен монитор Digma Progress 27P502Q для работы и учёб…
Digma объявляет о старте продаж нового монитора Progress 27P502Q с диагональю 27 дюймов. На таком экране …
Представлен 320-Гц монитор MSI MAG 274QPF X32…
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MAG 274QPF X32, которая основана на 27-дюймо…
LG анонсировала мониторы бренда UltraGear evo…
Компания LG Electronics официально объявила о запуске нового бренда игровых дисплеев UltraGear evo, премь…
Представлен 275-Гц монитор ViewSonic VX27G58-2K-2 …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX27G58-2K-2, которая получила 27-дюймовую мат…
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой мониторGIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor