Представлен 610-Гц монитор ASUS ROG Strix XG248QSG Ace

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix XG248QSG Ace, которая получила 24,1-дюймовую матрицу Super TN с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 610 Гц, антибликовым покрытием, 90-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, отображением 16,7 млн цветовых оттенков, точностью цветопередачи ΔE менее 2, типовой яркостью 350 кд/м², пиковой яркостью 400 кд/м² в режиме HDR, поддержкой HDR10, контрастностью 1000:1, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC и ELMB 2, одним портом DisplayPort 1.4 с поддержкой DSC, двумя интерфейсами HDMI 2.1, 3,5-мм аудиоразъемом, 1/4-дюймовым резьбовым креплением для установки камеры или других аксессуаров, подставкой с регулировкой высоты до 16 см, наклона от −5° до +35° и поворота влево и вправо на 45°, креплением VESA 100:100 мм и RGB-подсветкой Aura Sync. Цена монитора на европейском рынке составляет 1050 евро.

