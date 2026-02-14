Представлен 360-Гц монитор ViewSonic VX27G26-2K-3

Компания ViewSonic пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ViewSonic VX27G26-2K-3, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 360 Гц, максимальной яркостью до 450 нит, временем отклика 1 мс, статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 8 бит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 98% охватом цветовой гаммы DCI-P3, поддержкой переменной частоты обновления изображения (VRR), снижением вредного синего света, функцией устранения мерцания, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя портами DisplayPort 1.4. Цена и дата начала продаж монитора пока не объявлены.