Представлен 144-Гц монитор Xiaomi Monitor A27i 2026

Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов моделью Monitor A27i 2026, которая основана на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, отображением 16,7 миллиона цветовых оттенков, точностью цветопередачи ∆E < 1, яркостью 300 нит, углами обзора до 178 градусов, статической контрастности 1500:1, 8-битной глубины цвета (6 бит+FRC), сертификацией защиты зрения TÜV Rheinlandя, поддержкой технологии DC Dimming, временем отклика 6 мс, подставкой с регулировкой угла наклона от 5 до 15 градусов, настенным креплением VESA 75:75 мм, одним интерфейсом DisplayPort 1.4 и одним портом HDMI 2.0. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.