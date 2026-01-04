Samsung представила портативный проектор The Freestyle+

Компания Samsung объявила о выпуске портативного проектора The Freestyle+, который может похвастаться поддержкой технологии AI OptiScreen на базе искусственного интеллекта. Она нужна для автоматической подстройки изображения под условия окружающей среды. Новинка также характеризуется автоматической коррекции трапецеидальных искажений, фокусировкой в режиме реального времени, функцией Screen Fit для подстройки картинки под область экрана, поддержкой голосового помощника Bixby, яркостью 430 ISO люмен, поворотом на 180 градусов, поддержкой сервисов Samsung TV Plus, 360-градусным динамиком и функцией Q-Symphony для синхронной работы с совместимыми саундбарами Samsung. Цена и дата начала продаж проектора будут объявлены позже.