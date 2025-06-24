Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты

В центре внимания сегодня новинка, игровой монитор GIGABYTE MO27Q2, оснащенный 27-дюймовой QD-OLED с частотой обновления 240 Гц и разрешением 2560х1440 пикселей. Дисплей удостоен Сертификата VESA DisplayHDR True Black 400, а также ClearMR 13000, поддерживается технология AMD FreeSync и режим PiP/PbP. Среди преимуществ матрицы отметим насыщенную и яркую цветовую гамму, великолепную контрастность и высокую детализацию выводимого изображения. Фирменные технологии Black Equilizer 2.0 с увеличением информативности в темных зонах, Night Vision с повышением детализации объектов в затемненных зонах игровых сцен, информационная панель Dashboard с отслеживанием производительности в реальном времени непосредственно на экране – обеспечат преимущество в играх, в частности, в популярных киберспортивных дисциплинах. Отдельно отметим поддержку KVM, позволяющую организовать управлением несколькими устройствами средствами одного комплекта периферии.

обзор и тесты GIGABYTE MO27Q2

Комплектация и сборка

Коробка с характерным для игровой линейки мониторов GIGABYTE оформлением. Приведены данные ключевых особенностей и характеристики.

комплектация GIGABYTE MO27Q2

Комплект включает HDMI и DisplayPort кабели, USB 3.0 кабель, два вида силовых кабелей питания, фиксатор для кабелей, руководство пользователя, заводской отчет калибровки матрицы.

комплектация GIGABYTE MO27Q2

Подставка идет в разобранном виде, состоит из основания и стойки. Соединяются при помощи винта, сборка осуществляется без применения отвертки.

подставка GIGABYTE MO27Q2

Удачное сочетание стиля и надежности, удобное размещение на рабочем столе. Устойчивое основание небольшой толщины, стойка из прочной стали, окрашены в темно-серый цвет.

подставка GIGABYTE MO27Q2

Установленный на подставку монитор можно регулировать по высоте в пределах 130 мм, диапазон наклона к/от пользователя -5 … +21 градуса, поворот в пределах от -15 до +15 градусов, также предусмотрена возможность задействовать в портретный режим. Комплектный фиксатор можно будет использовать для сборки кабелей в общий пучок.

подставка GIGABYTE MO27Q2

Внешний вид

Выверенное внешнее исполнение без броских элементов, характерных для игровых устройств. Узкие боковые рамки толщиной менее одного сантиметра.

внешний вид GIGABYTE MO27Q2

Задняя панель выполнена из пластика черного цвета, корпус армированный, обеспечивается повышенная жесткость и надежность конструктива.

внешний вид GIGABYTE MO27Q2

Блок питания в составе GIGABYTE MO27Q2 встроенный. Для подключения источников сигнала доступно два порта HDMI 2.1, порт DisplayPort 1.4 и порт USB 3.2 в исполнении Type-C с поддержкой технологии Power Delivery и функционала DP. Мы проводили тестирование монитора, подключив его к игровому ноутбуку AORUS MASTER 16 AM6H средствами кабеля USB Type-C, изображение транслировалось в 2K-разрешении, в рамках аналогичного соединения одновременно можно выполнять зарядку мобильных устройств мощностью до 18 Вт.

внешний вид GIGABYTE MO27Q2

Встроенный скоростной USB-концентратор с поддержкой KVM даёт возможность задействовать один комплект периферии с двумя системами, в рамках идеологии KVM.

внешний вид GIGABYTE MO27Q2

По центру нижней грани корпуса монитора расположен индикатор питания, пятипозиционный джойстик, две механические кнопки управления.

внешний вид GIGABYTE MO27Q2

Монитор GIGABYTE спроектирован на базе 27-дюйм матрицы QD-OLED с разрешением 2K (2560х1440 пикселей). Этот тип матрицы обеспечивает высокий уровень контрастности и глубокий черный цвет, реалистичное и насыщенное изображение.

внешний вид GIGABYTE MO27Q2

Монитор относится к категории игровых благодаря безупречному отображению динамичного контента без задержек и артефактов. Частота обновления 240 Гц, заявленное время отклика 0,03 мс. Поддерживаются технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync Compatible.

внешний вид GIGABYTE MO27Q2

Предусмотрена возможность вывода на экран информации о частоте синхронизации, экранного таймера, а также иные актуальные параметры системы. Опция меню Black Equalizer 2.0 помогает отобразить темные сцены насыщенными и четкими, без пересвечивания светлых участков.

внешний вид GIGABYTE MO27Q2

Таким образом, игроки смогут быстрее реагировать на события в критической ситуации. Опция Night Vision (ночное видение) призвана повысить детализацию в затененных зонах игровых сцен.

внешний вид GIGABYTE MO27Q2

Настройка

Нажатием на пятипозиционный джойстик выводится на экран быстрое меню с переходом в настройки, OLED Care, игровые функции и выключение питания. Технология OLED Care позволяет увеличить срок службы матрицы и предотвратить ее выгорание.

настройка GIGABYTE MO27Q2

В разделе ИГРЫ – баланс черного 2.0, сверхвысокое разрешение, FreeSync Premium Pro.

настройка GIGABYTE MO27Q2

ГРАФИКА – выбор профиля под определенный сценарий и тип выводимого контента (профили – Стандартный, Приоритет FPS, MOBA, RPG, Racing, Фильмы и Чтение).

настройка GIGABYTE MO27Q2

“Режим дисплея” – выбор источника сигнала, управление KVM, выбор диапазона RGB, вывод картинки-в-картинке.

настройка GIGABYTE MO27Q2

Несколько вариантов совмещения изображения с двух источников сигнала.

настройка GIGABYTE MO27Q2

Системные настройки. Управление оформлением экранного меню. Выбор языка интерфейса.

Фирменное программное обеспечение

При работе с системой в среде ОС Windows монитором можно управлять с помощью фирменного пакета приложений GIGABYTE Control Center (общие настройки, изменение параметров изображения).

софт GIGABYTE MO27Q2

Каждый из доступных режимов работы можно отдельно настроить, изменив яркость, контрастность, резкость, уровень синего, насыщенность, Super разрешение, эквалайзер черного и др.

софт GIGABYTE MO27Q2

Игровой ассистент Dashboard – вывод на экран перекрестия прицела, игрового таймера, частоты кадров.

Тесты

Монитор был протестирован в трех режимах работы – стандартный, игры FPS и гамма sRGB.

Стандартный

Тесты GIGABYTE MO27Q2

Тесты GIGABYTE MO27Q2

Тесты GIGABYTE MO27Q2

Игры FPS

Тесты GIGABYTE MO27Q2

Тесты GIGABYTE MO27Q2

Тесты GIGABYTE MO27Q2

Гамма sRGB

Тесты GIGABYTE MO27Q2

Тесты GIGABYTE MO27Q2

Тесты GIGABYTE MO27Q2

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGIGABYTE MO27Q2 – игровой монитор с шикарной картинкой, вывод контента осуществляется без задержек и артефактов. Высококонтрастная QD-OLED матрица, актуальный набор скоростных интерфейсов для подключения источника сигнала, поддержка KVM, разрешение 1440p с частотой обновления 240 Гц, эргономичная подставка. Протестированный нами дисплей подарит невероятные ощущения и позволит приобрести уникальный игровой опыт, кроме того, благодаря 99% охвату цветового пространства DCI-P3 монитор идеальным образом подходит для работы с фото и видео.
GIGABYTE MO27Q2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Монитор Samsung Odyssey OLED G6 появился в продаже…
Компания Samsung выпустила в продажу игровой монитор Odyssey OLED G6, который был представлен в начале го…
Представлен 320-Гц монитор ASUS ROG Strix XG27ACMS…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix XG27ACMS, которая получила 27-дюй…
Представлен двухрежимный монитор REDMI Monitor G Pro 27U…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью REDMI Monitor G Pro 27U, которая основ…
Представлен 120-Гц монитор Lenovo ThinkVision T34WD-40…
Компания Lenovo пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью ThinkVision T34WD-40, которая осн…
Представлен 300-Гц монитор Thunderobot ZQ27F320L…
Компания Thunderobot пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Thunderobot ZQ27F320L, которая по…
Представлен 600- Гц монитор Acer Nitro XV240 F6…
Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Nitro XV240 F6, которая получила 24,1-дюймо…
Монитор Acer Predator X45 оценен в 208 тысяч рублей …
Компания Acer дала старт российским продажам игрового монитора Predator X45, который оценен на 44,5-дюймо…
Представлен 320-Гц монитор AOC Gaming U27G4R …
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Gaming U27G4R, которая может похвастаться…
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor