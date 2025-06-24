Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты

Комплект включает HDMI и DisplayPort кабели, USB 3.0 кабель, два вида силовых кабелей питания, фиксатор для кабелей, руководство пользователя, заводской отчет калибровки матрицы.
Подставка идет в разобранном виде, состоит из основания и стойки. Соединяются при помощи винта, сборка осуществляется без применения отвертки.
Удачное сочетание стиля и надежности, удобное размещение на рабочем столе. Устойчивое основание небольшой толщины, стойка из прочной стали, окрашены в темно-серый цвет.
Установленный на подставку монитор можно регулировать по высоте в пределах 130 мм, диапазон наклона к/от пользователя -5 … +21 градуса, поворот в пределах от -15 до +15 градусов, также предусмотрена возможность задействовать в портретный режим. Комплектный фиксатор можно будет использовать для сборки кабелей в общий пучок.
Задняя панель выполнена из пластика черного цвета, корпус армированный, обеспечивается повышенная жесткость и надежность конструктива.
Блок питания в составе GIGABYTE MO27Q2 встроенный. Для подключения источников сигнала доступно два порта HDMI 2.1, порт DisplayPort 1.4 и порт USB 3.2 в исполнении Type-C с поддержкой технологии Power Delivery и функционала DP. Мы проводили тестирование монитора, подключив его к игровому ноутбуку AORUS MASTER 16 AM6H средствами кабеля USB Type-C, изображение транслировалось в 2K-разрешении, в рамках аналогичного соединения одновременно можно выполнять зарядку мобильных устройств мощностью до 18 Вт.
Встроенный скоростной USB-концентратор с поддержкой KVM даёт возможность задействовать один комплект периферии с двумя системами, в рамках идеологии KVM.
По центру нижней грани корпуса монитора расположен индикатор питания, пятипозиционный джойстик, две механические кнопки управления.
Монитор GIGABYTE спроектирован на базе 27-дюйм матрицы QD-OLED с разрешением 2K (2560х1440 пикселей). Этот тип матрицы обеспечивает высокий уровень контрастности и глубокий черный цвет, реалистичное и насыщенное изображение.
Монитор относится к категории игровых благодаря безупречному отображению динамичного контента без задержек и артефактов. Частота обновления 240 Гц, заявленное время отклика 0,03 мс. Поддерживаются технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync Compatible.
Предусмотрена возможность вывода на экран информации о частоте синхронизации, экранного таймера, а также иные актуальные параметры системы. Опция меню Black Equalizer 2.0 помогает отобразить темные сцены насыщенными и четкими, без пересвечивания светлых участков.
Таким образом, игроки смогут быстрее реагировать на события в критической ситуации. Опция Night Vision (ночное видение) призвана повысить детализацию в затененных зонах игровых сцен.
В разделе ИГРЫ – баланс черного 2.0, сверхвысокое разрешение, FreeSync Premium Pro.
ГРАФИКА – выбор профиля под определенный сценарий и тип выводимого контента (профили – Стандартный, Приоритет FPS, MOBA, RPG, Racing, Фильмы и Чтение).
“Режим дисплея” – выбор источника сигнала, управление KVM, выбор диапазона RGB, вывод картинки-в-картинке.
Несколько вариантов совмещения изображения с двух источников сигнала.
Системные настройки. Управление оформлением экранного меню. Выбор языка интерфейса.
Каждый из доступных режимов работы можно отдельно настроить, изменив яркость, контрастность, резкость, уровень синего, насыщенность, Super разрешение, эквалайзер черного и др.
Игровой ассистент Dashboard – вывод на экран перекрестия прицела, игрового таймера, частоты кадров.