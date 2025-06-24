Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты

В центре внимания сегодня новинка, игровой монитор GIGABYTE MO27Q2, оснащенный 27-дюймовой QD-OLED с частотой обновления 240 Гц и разрешением 2560х1440 пикселей. Дисплей удостоен Сертификата VESA DisplayHDR True Black 400, а также ClearMR 13000, поддерживается технология AMD FreeSync и режим PiP/PbP. Среди преимуществ матрицы отметим насыщенную и яркую цветовую гамму, великолепную контрастность и высокую детализацию выводимого изображения. Фирменные технологии Black Equilizer 2.0 с увеличением информативности в темных зонах, Night Vision с повышением детализации объектов в затемненных зонах игровых сцен, информационная панель Dashboard с отслеживанием производительности в реальном времени непосредственно на экране – обеспечат преимущество в играх, в частности, в популярных киберспортивных дисциплинах. Отдельно отметим поддержку KVM, позволяющую организовать управлением несколькими устройствами средствами одного комплекта периферии.

Комплектация и сборка

Коробка с характерным для игровой линейки мониторов GIGABYTE оформлением. Приведены данные ключевых особенностей и характеристики.

Комплект включает HDMI и DisplayPort кабели, USB 3.0 кабель, два вида силовых кабелей питания, фиксатор для кабелей, руководство пользователя, заводской отчет калибровки матрицы.

Подставка идет в разобранном виде, состоит из основания и стойки. Соединяются при помощи винта, сборка осуществляется без применения отвертки.

Удачное сочетание стиля и надежности, удобное размещение на рабочем столе. Устойчивое основание небольшой толщины, стойка из прочной стали, окрашены в темно-серый цвет.

Установленный на подставку монитор можно регулировать по высоте в пределах 130 мм, диапазон наклона к/от пользователя -5 … +21 градуса, поворот в пределах от -15 до +15 градусов, также предусмотрена возможность задействовать в портретный режим. Комплектный фиксатор можно будет использовать для сборки кабелей в общий пучок.

Внешний вид

Выверенное внешнее исполнение без броских элементов, характерных для игровых устройств. Узкие боковые рамки толщиной менее одного сантиметра.

Задняя панель выполнена из пластика черного цвета, корпус армированный, обеспечивается повышенная жесткость и надежность конструктива.

Блок питания в составе GIGABYTE MO27Q2 встроенный. Для подключения источников сигнала доступно два порта HDMI 2.1, порт DisplayPort 1.4 и порт USB 3.2 в исполнении Type-C с поддержкой технологии Power Delivery и функционала DP. Мы проводили тестирование монитора, подключив его к игровому ноутбуку AORUS MASTER 16 AM6H средствами кабеля USB Type-C, изображение транслировалось в 2K-разрешении, в рамках аналогичного соединения одновременно можно выполнять зарядку мобильных устройств мощностью до 18 Вт.

Встроенный скоростной USB-концентратор с поддержкой KVM даёт возможность задействовать один комплект периферии с двумя системами, в рамках идеологии KVM.

По центру нижней грани корпуса монитора расположен индикатор питания, пятипозиционный джойстик, две механические кнопки управления.

Монитор GIGABYTE спроектирован на базе 27-дюйм матрицы QD-OLED с разрешением 2K (2560х1440 пикселей). Этот тип матрицы обеспечивает высокий уровень контрастности и глубокий черный цвет, реалистичное и насыщенное изображение.

Монитор относится к категории игровых благодаря безупречному отображению динамичного контента без задержек и артефактов. Частота обновления 240 Гц, заявленное время отклика 0,03 мс. Поддерживаются технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync Compatible.

Предусмотрена возможность вывода на экран информации о частоте синхронизации, экранного таймера, а также иные актуальные параметры системы. Опция меню Black Equalizer 2.0 помогает отобразить темные сцены насыщенными и четкими, без пересвечивания светлых участков.

Таким образом, игроки смогут быстрее реагировать на события в критической ситуации. Опция Night Vision (ночное видение) призвана повысить детализацию в затененных зонах игровых сцен.

Настройка

Нажатием на пятипозиционный джойстик выводится на экран быстрое меню с переходом в настройки, OLED Care, игровые функции и выключение питания. Технология OLED Care позволяет увеличить срок службы матрицы и предотвратить ее выгорание.

В разделе ИГРЫ – баланс черного 2.0, сверхвысокое разрешение, FreeSync Premium Pro.

ГРАФИКА – выбор профиля под определенный сценарий и тип выводимого контента (профили – Стандартный, Приоритет FPS, MOBA, RPG, Racing, Фильмы и Чтение).

“Режим дисплея” – выбор источника сигнала, управление KVM, выбор диапазона RGB, вывод картинки-в-картинке.

Несколько вариантов совмещения изображения с двух источников сигнала.

Фирменное программное обеспечение

Системные настройки. Управление оформлением экранного меню. Выбор языка интерфейса.При работе с системой в среде ОС Windows монитором можно управлять с помощью фирменного пакета приложений GIGABYTE Control Center (общие настройки, изменение параметров изображения).

Каждый из доступных режимов работы можно отдельно настроить, изменив яркость, контрастность, резкость, уровень синего, насыщенность, Super разрешение, эквалайзер черного и др.

Тесты

Стандартный

Игровой ассистент Dashboard – вывод на экран перекрестия прицела, игрового таймера, частоты кадров.Монитор был протестирован в трех режимах работы – стандартный, игры FPS и гамма sRGB.

Игры FPS

Гамма sRGB

Итоги

GIGABYTE MO27Q2 – игровой монитор с шикарной картинкой, вывод контента осуществляется без задержек и артефактов. Высококонтрастная QD-OLED матрица, актуальный набор скоростных интерфейсов для подключения источника сигнала, поддержка KVM, разрешение 1440p с частотой обновления 240 Гц, эргономичная подставка. Протестированный нами дисплей подарит невероятные ощущения и позволит приобрести уникальный игровой опыт, кроме того, благодаря 99% охвату цветового пространства DCI-P3 монитор идеальным образом подходит для работы с фото и видео.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".