15-дюймовая модель Apple MacBook Air выйдет в 2023 году

В то время как текущие слухи предполагают, что обновленная 13-дюймовая модель MacBook Air появится в конце этого года, мы можем получить еще более крупную модель в 2023 году. Последний квартальный отчет Display Supply Chain Consultants (DSCC) предполагает, что 15-дюймовый MacBook Air появится в следующем году с самым большим на сегодняшний день экраном серии MacBook Air. В отчете также упоминается новая более крупная базовая модель iPad, которая придет на смену текущей 10,2-дюймовой модели.

Apple использует идею 15-дюймового MacBook Air с 2008 года, о чем свидетельствуют просочившиеся документы, появившиеся благодаря судебному разбирательству Epic Games против Apple. В конечном итоге Apple выбрала более портативный 13-дюймовый MacBook Air. На данный момент мало что известно о 15-дюймовом MacBook Air.
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