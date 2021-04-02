15-дюймовый ноутбук Xiaomi Mi Laptop Pro появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу 15-дюймовый ноутбук Mi Laptop Pro, которая оценена в 990 долларов за базовую версию. Напомним, что новинка оснащается OLED-экраном E4 с яркостью до 600 кд/м2, разрешением 3,5K, соотношением сторон 16:10, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR и защитным стеклом Gorilla Glass, чипами Intel Core i5 и i7 одиннадцатого поколения, графикой GeForce MX450 с 2 ГБ видеопамяти, системой охлаждения с двумя кулерами, сертификацией Intel Evo Platform, аккумулятором ёмкостью 66 Втч, поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт, одним интерфейсом Thunderbolt 4 и двумя USB-C, комплектным расширителем портов с полноразмерными HDMI и USB-A, а также корпусом из авиационного алюминия 6-й серии толщиной 15,9 мм. Вариант на чипе AMD Ryzen 5000H будет выпущен в мае.