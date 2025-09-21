150-дюймовый телевизор Hisense Discovery X1 Ultra оценили в $14055

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров флагманской серией Discovery X1 Ultra, в которую вошли модели с диагональю 100, 120, 139 и 150 дюймов соответственно. Новинки характеризуются лазером MCL39 × 2, процессором DMD с архитектурой SST, 110% покрытием цветового пространства BT.2020, точностью цветопередачи ΔE ≈ 0,6, яркостью 600 нит, поддержкой IMAX Enhanced и Filmmaker Mode, технологией экранного звука 9.1.4 с основными колонками Harman/Kardon и беспроводным сабвуфером, проекционным коэффициентом 0,18 и толщиной экрана 3 см, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, однокристальной системой MediaTek MT9655, 4 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, поддержкой нейросети DeepSeek, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1 и пультом дистанционного управления с NFC. Телевизоры оценены на китайском рынке в эквивалент 7030, 9840, 11240 и 14055 долларов соответственно.