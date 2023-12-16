160-Гц монитор AOC U27G10 оценен в $350

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC U27G10, которая обойдется на китайском рынке в 350 долларов. Новинка также характеризуется 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), кадровой частотой 160 Гц, временем отклика 1 мс, 95% охватом цветового пространства DCI-P3 и 100% охватом sRGB, точностью цветопередачи ΔE<2, пиковой яркостью 400 нит, разъемами HDMI 2.1и DisplayPort 1.4, функцией «картинка в картинке PIP», встроенным счетчиком частоты кадров, работающим в режиме реального времени и подставкой с четырехпозиционной регулировкой.

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