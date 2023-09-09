160-Гц монитор MSI MAG 323UPF оценен в 750 долларов

Компания MSI дала старт китайским продажам игрового монитора MAG 323UPF, который основан на 32-дюймовой IPS-матрице с разрешением 4K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 160 Гц, пиковой яркостью 600 нит, временем отклика от серого к серому 1 мс, 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR 600, подставкой с регулируемой высотой и функцией вращения, интерфейсом HDMI 2.1 и полнофункциональным портом USB-C с возможностью зарядки других устройств мощностью 90 Вт. Цена монитора на китайском рынке составляет 720 долларов.