165-Гц Xiaomi Mi Gaming Monitor оценен в €500

Компания Xiaomi представила международную версию геймерского монитора Mi 2K Gaming Monitor 27”, который оценен в Старом Свете по цене в 500 евро. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением QHD 2K (2560:1440 точек), кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 4 мс (GtG), статической контрастностью 1000:1, воспроизведением 95 процентов цветовой палитры DCI-P3 и 100 процентов гаммы sRGB, максимальной яркостью 400 кд/м2, сертификацией VESA Display HDR 400, а также интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и USB 3.0. Дата начала продаж монитора пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Gaming Monitor
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