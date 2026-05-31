165-Гц монитор Acer Nitro XV320QX оценили в 1000 евро

Компания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Nitro XV320QX, которая основана на 31,5-дюймовой IPS-матрице с разрешением 5120:2880 точек (формат 5K). Новинка также характеризуется кадровой частотой до 165 Гц, технологией Dynamic Frequency and Resolution (DFR) для переключения в режим с разрешением 2560:1440 точек и частотой обновления 330 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, временем отклика 0,5 мс (GTG) и 1 мс в стандартном режиме, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой стандарта HDR400, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, контрастностью 100 000 000:1, яркостью 350 нит, ИК-пульт дистанционного управления, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 2.1, 2-Вт стереодинамиками, настенным креплением VESA 100:100 мм, подставкой с регулировкой угла наклона от -5 до 25 градусов, поворотом на 20 градусов и высоты до 15 см и переводом в портретный режим. Монитор появится в продаже в четвертом квартале этого года по цене в 1000 евро.