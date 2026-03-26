В России представлены мониторы AOC CS24A и CS25G в партнерстве с Counter-Strike 2

AOC вывел на российский рынок два новых геймерских монитора — AOC CS24A и CS25G, созданных в партнерстве с легендарной киберспортивной дисциплиной Counter-Strike 2. Эти устройства предназначены для профессиональных игроков и любителей соревновательных шутеров, где важную роль играют скорость реакции и безупречная четкость изображения, напрямую влияющие на исход матчей. Модель AOC CS24A разработана как специализированное решение для киберспорта. Она оснащена сверхбыстрой TN-панелью с рекордной частотой обновления 610 Гц и набором программных оптимизаций, минимизирующих задержку ввода и обеспечивающих максимальную точность при воспроизведении динамичных сцен. Каждый элемент монитора, включая дизайн и интерфейс управления, создан с учетом требований профессиональных киберспортсменов.

В свою очередь, AOC CS25G предлагает передовую быстродействующую IPS-матрицу с расширенной цветопередачей, отличной насыщенностью и частотой обновления до 300 Гц, что делает его выбором для пользователей, ценящих более богатую палитру и детализацию. Компания особо отмечает, что модели CS24A и CS25G — это не просто игровые мониторы. Они представляют собой полноценные инструменты для профессионального гейминга, объединяя высокую скорость отклика, специализированные режимы для игр и широкие возможности настройки изображения. Это позволяет игрокам полностью сосредоточиться на своей реакции, тактическом позиционировании и командном взаимодействии для достижения максимального результата.