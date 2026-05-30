240-Гц монитор Philips Evnia 32M2N8900P оценили в 830 фунтов

Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Evnia 32M2N8900P, которая основана на 31,5-дюймовой матрице QD‑OLED четвёртого поколения с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс, поддержкой VESA DisplayHDR True Black 500 и Ultra Wide Color, 99,5% покрытием цветовой палитры DCI‑P3 и 97,7% охватом пространства Adobe RGB, глубиной цвета 10 бит, совместимостью с технологией NVIDIA G‑SYNC, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB Type‑C с поддержкой 65-Вт обратной зарядки, KVM-переключателем, функцией MultiView Picture‑in‑Picture и двумя 5-Вт динамиками с поддержкой DTS Audio. Монитор станет доступен для покупки на дебютном британском рынке по цене в 830 фунтов стерлингов.

