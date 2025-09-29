Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты

При выборе монитора под игры пользователи чаще всего обращают внимание на тип матрицы и частоту обновления экрана, кроме того, к ключевым характеристикам также относится экранное разрешение, причем, чем выше плотность пикселей применительно к конкретной матрице, тем качественнее финальное изображение и комфортнее восприятие фактически любого визуального контента. В настоящее время разрешение Ultra HD считается топовым для игровых мониторов, в этом контексте современные видеокарты, особенно последнего поколения от NVIDIA и AMD, обеспечивают плавное отображение динамичных сцен в играх без разрывов и артефактов. Чаще всего мониторы с таким разрешением производятся с диагональю 32 дюйма, однако, с учётом габаритов, такие модели потребуют и большего пространства на рабочем столе, что не всегда удобно. Мониторы с диагональю 27 дюймов компактнее, при этом их штатное экранное разрешение 4K Ultra HD (3840 x 2160) формирует исключительно качественную картинку без видимого “зерна” за счет потрясающей плотности пикселей (параметр ppi).

Комплектация

Протестированный нами GIGABYTE GS27U оснащен 27-дюймовой 4К-матрицей с частотой обновления 160 Гц. Универсальное решение для профессионалов и геймеров, для которых в приоритете превосходное качество изображения, быстродействие и реализация в железе передовых технологий. Монитор демонстрирует высокий уровень детализации и четкое отображение динамичных сцен, обеспечивает стабильно высокую продуктивность рабочих процессов и предоставляет возможность всецело погрузиться в атмосферу игрового процесса.

Монитор упакован в коробку из плотного картона, на боковых стенках наглядная информация о ключевых характеристиках. В комплект поставки входят: кабель HDMI, кабель DisplayPort, два вида силовых кабелей питания, пластиковый фиксатор для удержания кабелей на стойке, сопроводительная документация.

Внешний вид

Подставка состоит из основания квадратной формы со скошенными углами и стойки. Металл подставки придает ей необходимую прочность и устойчивое состояние монитора на рабочем столе. Процедура сборки чрезвычайно проста, финальный аккорд – фиксация стыковочной площадки на корпусе монитора.

Комплектным пластиковым фиксатором можно будет собрать интерфейсный и питающий кабель в общий пучок. Устанавливается на тыльной стороне подставки.

Возможности регулировки экрана ограничены только наклоном вперед и назад. При этом предусмотрена возможность настенного крепления монитора с помощью кронштейна VESA 100x100.

Тыльная сторона корпуса монитора выполнена из матового пластика черного цвета. В центральной части утолщение, в котором собрана основная электронная начинка и расположена секция портов ввода-вывода.

Доступны два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, есть TRS разъем для подключения наушников. К монитору можно одновременно подключить ПК и игровую консоль быстро переключаясь между ними или совмещая одновременный вывод с двух источников. Например, играя на консоли, просматривая в режиме “окно-в-окне” руководство и рекомендации по прохождению конкретного игрового эпизода.

Поверхность экрана у GIGABYTE GS27U матовая. Не бликует, кристаллический эффект практически отсутствует. Ширина неактивной рамки по краям 8 мм, подойдет для организации пространства с несколькими мониторами. Броских элементов на лицевой панели нет. Аккуратное исполнение и строгие обводы. По центру нижней рамки логотип бренда и компактный светодиодный индикатор.

Изображение выводится на 27-дюймовую IPS матрицу с поддержкой частоты обновления 160 Гц. Монитор способен воспроизводить 1,07 миллиарда цветовых оттенков в режиме 8 бит + FRC, обеспечивает реалистичную цветопередачу и широкие углы обзора (178° по горизонтали и вертикали), а также комфортные условия для пользователей при просмотре изображения под любым углом. Охват матрицей цветового пространства sRGB составляет 127%, DCI-P3 – 95%, что делает его оптимальным выбором для специалистов, работающих с графикой и видео, которым критически важна точность цветопередачи.

Технология VESA DisplayHDR 400 расширяет динамический диапазон, делая черные цвета более глубокими, а светлые – более яркими, что позволяет увидеть больше деталей в темных и светлых областях изображения. Матовая поверхность экрана и яркость 350 кд/м² обеспечивают комфортную работу даже при ярком освещении, минимизируя отвлекающие блики.

Без проблем функционируют и технологии адаптивной синхронизации – AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync применительно к частоте 160 Гц, включительно.

Управление

Стартовое меню у GIGABYTE GS27U предлагает доступ в один клик к настройкам, перекрестие прицела, функционалу Игрового ассистента/GameAssist, выключение дисплея.

В разделе «ИГРЫ» меняется баланс черного, включается сверхвысокое разрешение, выбирается режим дисплея, включается FreeSync Premium.

Доступны на выбор несколько профилей для сценариев: стандартный, игра, фильмы, чтение, гамма sRGB, игры ECO.иУправление общими системами настройками. Управление режимами PIP и PBP с совмещением изображения с нескольких источников.

Фирменное приложение GIGABYTE CONTROL CENTER

В функциях помощи в играх доступно четыре разных варианта оформления перекрестия прицела, включение таймера игры, отображение частоты обновления, выравнивание изображения, режим Eagle Eye.Доступно управление монитором в среде ОС Windows средствами фирменного пакета приложений GIGABYTE CONTROL CENTER. Общие настройки, отключение и включение светодиодного индикатора, выбор функций для быстрого подключения, прозрачность меню и время его отображения.

Регулировка уровня яркости, контрастности, резкости, эквалайзер черного, регулировка насыщенности, уровня синего. Активация режима Overdrive, цветового профиля и гаммы.

Тесты

Стандартный

Монитор GIGABYTE GS27U был протестирован на трех заводских профилях: стандартный, игровой и sRGB. В среднем, охват цветового пространства составил 100% sRGB, 85% AdobeRGB и 93% DCI-P3. Максимальный уровень яркости 480 Кд/м².

Игровой

sRGB

Итоги

Игровой монитор GIGABYTE GS27U предлагается по вполне доступной цене, обеспечивает заявленное быстродействие для штатного разрешения 4K Ultra HD и частоты обновления 160 Гц на фоне высокого качества транслируемого изображения. Аккуратное исполнение конструктива, прочная стойка, матовая текстура крышки, актуальный набор портов ввода-вывода, виджет Игровой ассистент, адаптивная синхронизация частоты кадров, VESA DisplayHDR 400. С учетом стоимости монитора, отсутствие KVM, встроенных динамиков и подсветки отнести к явными недостаткам этой модели, было бы, как минимум, несправедливо.