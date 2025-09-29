Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты

При выборе монитора под игры пользователи чаще всего обращают внимание на тип матрицы и частоту обновления экрана, кроме того, к ключевым характеристикам также относится экранное разрешение, причем, чем выше плотность пикселей применительно к конкретной матрице, тем качественнее финальное изображение и комфортнее восприятие фактически любого визуального контента. В настоящее время разрешение Ultra HD считается топовым для игровых мониторов, в этом контексте современные видеокарты, особенно последнего поколения от NVIDIA и AMD, обеспечивают плавное отображение динамичных сцен в играх без разрывов и артефактов. Чаще всего мониторы с таким разрешением производятся с диагональю 32 дюйма, однако, с учётом габаритов, такие модели потребуют и большего пространства на рабочем столе, что не всегда удобно. Мониторы с диагональю 27 дюймов компактнее, при этом их штатное экранное разрешение 4K Ultra HD (3840 x 2160) формирует исключительно качественную картинку без видимого “зерна” за счет потрясающей плотности пикселей (параметр ppi).

GIGABYTE GS27U обзор и тесты

Протестированный нами GIGABYTE GS27U оснащен 27-дюймовой 4К-матрицей с частотой обновления 160 Гц. Универсальное решение для профессионалов и геймеров, для которых в приоритете превосходное качество изображения, быстродействие и реализация в железе передовых технологий. Монитор демонстрирует высокий уровень детализации и четкое отображение динамичных сцен, обеспечивает стабильно высокую продуктивность рабочих процессов и предоставляет возможность всецело погрузиться в атмосферу игрового процесса.

Комплектация

GIGABYTE GS27U комплектация

Монитор упакован в коробку из плотного картона, на боковых стенках наглядная информация о ключевых характеристиках. В комплект поставки входят: кабель HDMI, кабель DisplayPort, два вида силовых кабелей питания, пластиковый фиксатор для удержания кабелей на стойке, сопроводительная документация.

GIGABYTE GS27U комплектация

Внешний вид

Подставка состоит из основания квадратной формы со скошенными углами и стойки. Металл подставки придает ей необходимую прочность и устойчивое состояние монитора на рабочем столе. Процедура сборки чрезвычайно проста, финальный аккорд – фиксация стыковочной площадки на корпусе монитора.

GIGABYTE GS27U внешний вид

Комплектным пластиковым фиксатором можно будет собрать интерфейсный и питающий кабель в общий пучок. Устанавливается на тыльной стороне подставки.

GIGABYTE GS27U внешний вид

Возможности регулировки экрана ограничены только наклоном вперед и назад. При этом предусмотрена возможность настенного крепления монитора с помощью кронштейна VESA 100x100.

GIGABYTE GS27U внешний вид

Тыльная сторона корпуса монитора выполнена из матового пластика черного цвета. В центральной части утолщение, в котором собрана основная электронная начинка и расположена секция портов ввода-вывода.

GIGABYTE GS27U внешний вид

Доступны два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, есть TRS разъем для подключения наушников. К монитору можно одновременно подключить ПК и игровую консоль быстро переключаясь между ними или совмещая одновременный вывод с двух источников. Например, играя на консоли, просматривая в режиме “окно-в-окне” руководство и рекомендации по прохождению конкретного игрового эпизода.

GIGABYTE GS27U внешний вид

Поверхность экрана у GIGABYTE GS27U матовая. Не бликует, кристаллический эффект практически отсутствует. Ширина неактивной рамки по краям 8 мм, подойдет для организации пространства с несколькими мониторами. Броских элементов на лицевой панели нет. Аккуратное исполнение и строгие обводы. По центру нижней рамки логотип бренда и компактный светодиодный индикатор.

GIGABYTE GS27U внешний вид

Изображение выводится на 27-дюймовую IPS матрицу с поддержкой частоты обновления 160 Гц. Монитор способен воспроизводить 1,07 миллиарда цветовых оттенков в режиме 8 бит + FRC, обеспечивает реалистичную цветопередачу и широкие углы обзора (178° по горизонтали и вертикали), а также комфортные условия для пользователей при просмотре изображения под любым углом. Охват матрицей цветового пространства sRGB составляет 127%, DCI-P3 – 95%, что делает его оптимальным выбором для специалистов, работающих с графикой и видео, которым критически важна точность цветопередачи.

GIGABYTE GS27U внешний вид

Технология VESA DisplayHDR 400 расширяет динамический диапазон, делая черные цвета более глубокими, а светлые – более яркими, что позволяет увидеть больше деталей в темных и светлых областях изображения. Матовая поверхность экрана и яркость 350 кд/м² обеспечивают комфортную работу даже при ярком освещении, минимизируя отвлекающие блики.

GIGABYTE GS27U внешний вид

Без проблем функционируют и технологии адаптивной синхронизации – AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync применительно к частоте 160 Гц, включительно.

GIGABYTE GS27U внешний вид

Управление

Стартовое меню у GIGABYTE GS27U предлагает доступ в один клик к настройкам, перекрестие прицела, функционалу Игрового ассистента/GameAssist, выключение дисплея.

GIGABYTE GS27U управление

В разделе «ИГРЫ» меняется баланс черного, включается сверхвысокое разрешение, выбирается режим дисплея, включается FreeSync Premium.

GIGABYTE GS27U управление

Доступны на выбор несколько профилей для сценариев: стандартный, игра, фильмы, чтение, гамма sRGB, игры ECO.иУправление общими системами настройками. Управление режимами PIP и PBP с совмещением изображения с нескольких источников.

GIGABYTE GS27U управление

В функциях помощи в играх доступно четыре разных варианта оформления перекрестия прицела, включение таймера игры, отображение частоты обновления, выравнивание изображения, режим Eagle Eye.

Фирменное приложение GIGABYTE CONTROL CENTER

Доступно управление монитором в среде ОС Windows средствами фирменного пакета приложений GIGABYTE CONTROL CENTER. Общие настройки, отключение и включение светодиодного индикатора, выбор функций для быстрого подключения, прозрачность меню и время его отображения.

GIGABYTE GS27U приложение

Регулировка уровня яркости, контрастности, резкости, эквалайзер черного, регулировка насыщенности, уровня синего. Активация режима Overdrive, цветового профиля и гаммы.

GIGABYTE GS27U приложение

Тесты

Монитор GIGABYTE GS27U был протестирован на трех заводских профилях: стандартный, игровой и sRGB. В среднем, охват цветового пространства составил 100% sRGB, 85% AdobeRGB и 93% DCI-P3. Максимальный уровень яркости 480 Кд/м².

Стандартный

GIGABYTE GS27U тесты

GIGABYTE GS27U тесты

GIGABYTE GS27U тесты

Игровой

GIGABYTE GS27U тесты

GIGABYTE GS27U тесты

GIGABYTE GS27U тесты

sRGB

GIGABYTE GS27U тесты

GIGABYTE GS27U тесты

GIGABYTE GS27U тесты

Итоги

Игровой монитор GIGABYTE GS27U предлагается по вполне доступной цене, обеспечивает заявленное быстродействие для штатного разрешения 4K Ultra HD и частоты обновления 160 Гц на фоне высокого качества транслируемого изображения. Аккуратное исполнение конструктива, прочная стойка, матовая текстура крышки, актуальный набор портов ввода-вывода, виджет Игровой ассистент, адаптивная синхронизация частоты кадров, VESA DisplayHDR 400. С учетом стоимости монитора, отсутствие KVM, встроенных динамиков и подсветки отнести к явными недостаткам этой модели, было бы, как минимум, несправедливо.
500-Гц монитор MSI MPG 271QR QD-OLED X50 оценили в $975…
Компания MSI объявила о выпуске игрового монитора MPG 271QR QD-OLED X50, который получил 26,5-дюймовую QD…
Представлен портативный монитор Bigme B13 …
Компания Bigme дала старт первому портативному цветному монитору на основе электронных чернил (ePaper), к…
Представлен бюджетный монитор Redmi A27 2026…
Компания Xiaomi объявила о выпуске на родной китайский рынок бюджетного монитор Redmi A27 2026, который в…
AOC представила геймерские мониторы на 610 Гц…
После того как MSI продемонстрировала свои мониторы с частотой выше 600 Гц на выставке Computex, AOC такж…
ASUS представила доступный геймерский монитор ROG Strix OLED…
Компания ASUS без лишнего шума представила в Китае свой новый игровой монитор с OLED-матрицей под названи…
Профессиональный 5K-монитор Philips 27E3U7903 оценен в 1090 …
Компания Philips объявила о выпуске на европейский рынок профессионального монитора 27E3U7903, который по…
Xiaomi представила бюджетный монитор Redmi A27U Type-C (2026…
Компания Xiaomi объявила о выпуске монитора Redmi A27U Type-C 2026, который доступен для предварительного…
240-Гц монитор ASUS VG249QM5A оценен в $120…
Компания ASUS пополнила ассортимент бюджетных геймерских мониторов моделью VG249QM5A, которая получила IP…
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor