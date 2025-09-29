Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты

Протестированный нами GIGABYTE GS27U оснащен 27-дюймовой 4К-матрицей с частотой обновления 160 Гц. Универсальное решение для профессионалов и геймеров, для которых в приоритете превосходное качество изображения, быстродействие и реализация в железе передовых технологий. Монитор демонстрирует высокий уровень детализации и четкое отображение динамичных сцен, обеспечивает стабильно высокую продуктивность рабочих процессов и предоставляет возможность всецело погрузиться в атмосферу игрового процесса.
Монитор упакован в коробку из плотного картона, на боковых стенках наглядная информация о ключевых характеристиках. В комплект поставки входят: кабель HDMI, кабель DisplayPort, два вида силовых кабелей питания, пластиковый фиксатор для удержания кабелей на стойке, сопроводительная документация.
Комплектным пластиковым фиксатором можно будет собрать интерфейсный и питающий кабель в общий пучок. Устанавливается на тыльной стороне подставки.
Возможности регулировки экрана ограничены только наклоном вперед и назад. При этом предусмотрена возможность настенного крепления монитора с помощью кронштейна VESA 100x100.
Тыльная сторона корпуса монитора выполнена из матового пластика черного цвета. В центральной части утолщение, в котором собрана основная электронная начинка и расположена секция портов ввода-вывода.
Доступны два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, есть TRS разъем для подключения наушников. К монитору можно одновременно подключить ПК и игровую консоль быстро переключаясь между ними или совмещая одновременный вывод с двух источников. Например, играя на консоли, просматривая в режиме “окно-в-окне” руководство и рекомендации по прохождению конкретного игрового эпизода.
Поверхность экрана у GIGABYTE GS27U матовая. Не бликует, кристаллический эффект практически отсутствует. Ширина неактивной рамки по краям 8 мм, подойдет для организации пространства с несколькими мониторами. Броских элементов на лицевой панели нет. Аккуратное исполнение и строгие обводы. По центру нижней рамки логотип бренда и компактный светодиодный индикатор.
Изображение выводится на 27-дюймовую IPS матрицу с поддержкой частоты обновления 160 Гц. Монитор способен воспроизводить 1,07 миллиарда цветовых оттенков в режиме 8 бит + FRC, обеспечивает реалистичную цветопередачу и широкие углы обзора (178° по горизонтали и вертикали), а также комфортные условия для пользователей при просмотре изображения под любым углом. Охват матрицей цветового пространства sRGB составляет 127%, DCI-P3 – 95%, что делает его оптимальным выбором для специалистов, работающих с графикой и видео, которым критически важна точность цветопередачи.
Технология VESA DisplayHDR 400 расширяет динамический диапазон, делая черные цвета более глубокими, а светлые – более яркими, что позволяет увидеть больше деталей в темных и светлых областях изображения. Матовая поверхность экрана и яркость 350 кд/м² обеспечивают комфортную работу даже при ярком освещении, минимизируя отвлекающие блики.
Без проблем функционируют и технологии адаптивной синхронизации – AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync применительно к частоте 160 Гц, включительно.
В разделе «ИГРЫ» меняется баланс черного, включается сверхвысокое разрешение, выбирается режим дисплея, включается FreeSync Premium.
Доступны на выбор несколько профилей для сценариев: стандартный, игра, фильмы, чтение, гамма sRGB, игры ECO.иУправление общими системами настройками. Управление режимами PIP и PBP с совмещением изображения с нескольких источников.
В функциях помощи в играх доступно четыре разных варианта оформления перекрестия прицела, включение таймера игры, отображение частоты обновления, выравнивание изображения, режим Eagle Eye.
Регулировка уровня яркости, контрастности, резкости, эквалайзер черного, регулировка насыщенности, уровня синего. Активация режима Overdrive, цветового профиля и гаммы.