240-Гц монитор Philips Evnia 27M2N5201P оценен в 160 фунтов

Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Evnia 27M2N5201P, которая основана на 27-дюймовой матрице типа Fast IPS-панель с разрешением 1920:10180 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется базовой кадровой частотой 240 Гц или 260 Гц с разгоном, временем отклика 1 мс GtG, поддержкой HDR10 и AdaptiveSync, режимом Low Input Lag, поддержкой технологий Flicker-Free, LowBlue Mode и SoftBlue, технологией AI-Enhanced Ambiglow для использования RGB-подсветки на тыльной панели и адаптации цвета и яркость освещения, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, а также поворотом в портретную ориентацию, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора составляет 160 фунтов стерлингов.