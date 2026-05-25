AOC представила монитор AGON PRO AGP257FT с 1000 Гц

Компания AOC пердставила свой первый игровой монитор с разрешением 1080p и частотой обновления 1000 Гц, который напрямую конкурирует с решением LG. Стоит отметить, что AOC ещё раньше других производителей объявила о разработке 1080p-монитора с частотой 1000 Гц, опередив даже LG. Правда, LG уже выпустила первый в мире нативный 1080p 1000 Гц монитор — всего неделю назад. Но теперь и AOC готова выйти в этот сегмент, чтобы конкурировать за богатых киберспортсменов. До недавнего времени большинство производителей могли достичь отметки 1000 Гц только при разрешении 720p, однако LG и AOC стали первыми, кто реализовал такую частоту уже в Full HD.

По заявлениям компании, в устройстве используется нативная FHD-панель BOE с частотой 1000 Гц без использования интерполяции. Монитор ориентирован на киберспорт и динамичные игры, включая гоночные проекты и шутеры вроде CS2, Valorant и Call of Duty. Также применяется технология BLMB (black-frame insertion), которая добавляет дополнительные промежуточные обновления изображения для повышения плавности. Модель AGP257FT обладает крайне низким временем отклика — всего 0,2 мс GtG, что значительно ниже, чем у традиционных IPS-панелей. Хотя тип матрицы официально не уточняется, предполагается, что это IPS-подобная технология, аналогичная решениям LG. Монитор также предлагает охват 99% sRGB, использует широкоугольную цветовую технологию ADS Pro и сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400.