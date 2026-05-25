AOC представила монитор AGON PRO AGP257FT с 1000 Гц

По заявлениям компании, в устройстве используется нативная FHD-панель BOE с частотой 1000 Гц без использования интерполяции. Монитор ориентирован на киберспорт и динамичные игры, включая гоночные проекты и шутеры вроде CS2, Valorant и Call of Duty. Также применяется технология BLMB (black-frame insertion), которая добавляет дополнительные промежуточные обновления изображения для повышения плавности. Модель AGP257FT обладает крайне низким временем отклика — всего 0,2 мс GtG, что значительно ниже, чем у традиционных IPS-панелей. Хотя тип матрицы официально не уточняется, предполагается, что это IPS-подобная технология, аналогичная решениям LG. Монитор также предлагает охват 99% sRGB, использует широкоугольную цветовую технологию ADS Pro и сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400.