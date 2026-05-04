Представлен 250-Гц монитор Skyworth F27G56Q Pro

Компания Skyworth пополнила ассортимент игровых мониторов бюджетной моделью F27G56Q Pro, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц с разгоном до 250 Гц, временем отклика 1 мс (GTG), яркостью 400 нит, глубиной цвета 8 бит, 99% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% охватом цветового пространства DCI-P3, интегрированными датчиками освещённости и цветовой температуры для автоматического изменения параметров в зависимости от условий, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, настенным креплением VESA, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4, двумя разъемами USB‑A с поддержкой функции KVM и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 145 долларов.

