Philips представила новый монитор Envia 32M2N8900X

Сегодня компания Philips официально представила новый флагманский игровой монитор Philips Envia 32M2N8900X с плоской панелью и диагональю 31,5 дюйма. Устройство оснащено QD-OLED-матрицей с разрешением 4K Ultra HD 3840х2160 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. Благодаря технологии QD-OLED монитор получил сертификацию VESA DisplayHDR TrueBlack 500, пиковая яркость достигает 515 нит при 10% APL и до 1000 нит в HDR при 3% APL, цветовой охват составляет 100% sRGB и 99,5% DCI-P3, а точность цветопередачи удерживается на уровне delta E < 2 в пространстве sRGB. Среди дополнительных возможностей — фирменная подсветка Ambiglow, встроенный KVM-переключатель, USB-хаб и игровые функции вроде прицела, усиления теней и режима «картинка в картинке».

Также предусмотрены стереодинамики мощностью 5 Вт, но их качество, конечно, довольно среднее. Для охлаждения панели используется теплоотвод с графеновым слоем. Набор интерфейсов включает DisplayPort 2.1, два HDMI 2.1 и USB Type-C с поддержкой передачи видеосигнала. USB-хаб подключается через USB 3.2 и предлагает два порта Type-A и один Type-C с подачей питания 15 Вт. Основной порт USB Type-C может одновременно передавать изображение и обеспечивать питание до 65 Вт по стандарту USB Power Delivery 3.0, что удобно при подключении ноутбука или планшета. Цена пока не раскрыта, но это явно представитель флагманского сегмента, так что недорогим монитор быть просто не может.
