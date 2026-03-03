Apple анонсировала новый монитор Studio Display XDR

После нескольких лет без обновлений компания Apple представила сразу два новых 5K-монитора — 27-дюймовый Studio Display и более продвинутый Studio Display XDR. Обе модели получили разрешение 5120х2880 пикселей и оснащены встроенной 12-мегапиксельной камерой с функцией Center Stage, тремя микрофонами и аудиосистемой из шести динамиков с поддержкой пространственного звука и голосовой активации «Hey Siri». Также предусмотрены 2 порта Thunderbolt 5 и 2 разъёма USB Type-C. Версия XDR отличается использованием новой подсветки Mini LED с 2304 зонами локального затемнения, что позволило увеличить пиковую яркость, а также улучшить контрастность и глубину чёрного цвета, особенно при отображении HDR-контента.

Кроме того, эта модель поддерживает адаптивную частоту обновления в диапазоне от 47 до 120 Гц при подключении к Mac с процессором M4 или новее, либо к iPad Pro с процессором M5. К сожалению, стандартная версия монитора по-прежнему ограничена частотой 60 Гц. Ещё одно важное отличие заключается в мощности зарядки через основной порт — XDR поддерживает до 140 Вт, чего достаточно для быстрой зарядки 16-дюймового MacBook Pro, тогда как обычная модель обеспечивает до 96 Вт. При этом базовая версия Studio Display оценивается в 1599 долларов, а Studio Display XDR — в 3299 долларов. Это очень высокая цена даже по нынешним меркам — многие мониторы с куда более высокой частотой обновления и 5К-разрешением стоят в два раза дешевле топовой XDR-модели.
