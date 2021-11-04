165-Гц монитор Acer Nitro XZ322QV оценен в 33 тысячи рублей

Компания Acer дала старт российским продажам монитора Nitro XZ322QV, который основан на вогнутой 31,5-дюймовой VA-панели с радиусом кривизны 1500R. Новинка также характеризуется разрешением Full HD, 72% охватом цветовой палитры NTSC, сертификацией VESA DisplayHDR 400, временем отклика 1 мс, кадровой частотой 165 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, функцией Black Boost для лучшей видимости темных участков, технологиями Acer Flicker-less, Acer BlueLightShield и Acer Low Dimming для заботы о глазах пользователя, антибликовым покрытием Acer ComfyView, разъемами HDMI 1.4 и HDMI 2.0, интерфейсом DisplayPort, 2-Вт стереофоническими динамиками, 3,5-мм аудиоразъемом и регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 33 тысячи рублей.

Комментарии и отзывы Acer Nitro XZ322QV
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