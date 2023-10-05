165-Гц монитор Cooler Master GP2711 оценен в $450

Компания Cooler Master представила игровой монитор GP2711, который основан на 27-дюймовой VA-панели с разрешением 2K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 165 Гц, подсветкой Mini LED с 576 локальными зонами затемнения, 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, пиковой яркостью 1500 нит, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, заводской калибровкой с dE <2, одним интерфейсом DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.0, одним портом USB type-C (с режимом DP Alt и возможностью зарядки других гаджетов мощностью 15 Вт, двумя разъемами USB 3.0 для передачи данных, 3,5-мм аудиогнездом, встроенным переключателем KVM, двумя 2-Вт динамиками и гибко регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 450 долларов.