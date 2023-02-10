17-дюймовый ноутбук HP Laptop 17z-cp200 оценили всего в $330

Компания HP пополнила ассортимент доступных ноутбуков моделью Laptop 17z-cp200, который оценен всего в 330 долларов. Новинку оснастили 6-нанометровым двухъядерным чипом AMD Athlon Gold 7220U с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером AMD Radeon 610M и TDP 15 Вт, предустановленной операционной системой Windows 11, 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:900 или 1920:1080 пикселей в зависимости от версии, твердотельным накопителем вместимостью от 128 ГБ до 1 ТБ, 8 ГБ оперативной памяти, по одному интерфейсу USB-C и HDMI, тремя портами USB 3.0 и батареей ёмкостью 41 Втч.