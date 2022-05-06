17 мая ASUS представит серию игровых ноутбуков ROG Gunslinger 6 с Nvidia RTX 3080 Ti

Сегодня ASUS выпустила новый тизер одной из своих будущих линеек продуктов ROG Gunslinger. Именно новые игровые ноутбуки серии ROG Gunslinger 6 будут оснащены одним из самых мощных графических процессоров на потребительском рынке.

17 мая, он проведет новое летнее мероприятие ROG (Republic of Gamers). Ожидается, что во время этой конференции бренд представит ряд новых продуктов, одним из главных анонсов стал новый высококлассный игровой ноутбук. Эта конкретная модель обладает достаточной мощностью, поскольку оснащена топовой графической картой Nvidia RTX 3080 Ti, которая обещает обеспечить производительность, максимально близкую к настольным версиям графического процессора.

Кроме того, грядущий игровой ноутбук также будет оснащен новейшим процессором Intel 12-го поколения. Этот чип является топовым i9-12900H, который имеет 14 ядер и 20 потоков и имеет турбо-частоту 5 ГГц. Примечательно, что серия Gunslinger 6 включает в себя как базовую модель, так и модель Plus, обе из которых поставляются в конфигурациях с несколькими графическими процессорами. Сюда входят RTX 3060, RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti. Новые ноутбуки также будут оснащены 16 ГБ памяти DDR5-4800, которую можно расширить до 64 ГБ, и вмещать 1 ТБ SSD M.2 для хранения данных. ROG Gunslinger 6 оснащен 15,6-дюймовым дисплеем, а модель Plus имеет больший 17,3-дюймовый экран.
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