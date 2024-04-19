170-Гц монитор Titan Army P2510R оценен в 110 долларов

Китайские производители сообщают о выходе на китайский рынок бюджетного геймерского монитора Titan Army P2510R, который основан на 24,5-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 170 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, 8-битной глубиной цвета, максимальной яркостью 300 нит, 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также 3,5-мм гнездом для наушников или колонок. Цена монитора составляет 110 долларов.

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