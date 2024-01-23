175-Гц монитор Hisense 27G5F-PRO вышел в России

Компания Hisense объявила о выпуске на российский рынок нескольких мониторов, предназначенных для геймеров. Например, модель 27G5F-PRO оснащается 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1мс (GTG), типовой яркостью 250 нит, точностью цветопередачи ΔΕ≤2, 99% покрытием цветовой палитры sRGB, 95% DCI-P3 и 99% охватом цветовой гаммы Adobe RGB, поддержкой технологии Freesync Premium и сертификацией TÜV.

Монитор Hisense 27G7H получил 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с пдсветкой Mini LED, 576 зонами локального затемнения, разрешением 2560:1440 точек, частотой обновления 170 Гц, яркостью 600 нит, контрастностью 1000:1, поддержкой HDR 600 и AMD FreeSync Premium. Наконец, модель Hisense 34G6H характеризуется 34-дюймовой изогнутой VA-панелью с разрешением 3440:1440 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 1500R, временем отклика 1 мс, 124% охватом цветового пространства sRGB и 96% DCI-P3, а также поддержкой HDR 400.