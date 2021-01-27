18 серия смартфонов Meizu могут лишится зарядного устройства внутри коробки

В ближайшее время компания Meizu выпустит новые флагманские телефоны на базе чипсета Snapdragon 888. Скорее всего, устройства серии Meizu 18.

Согласно слухам сети, два устройства Meizu появились на веб-сайте сертификации 3C. Номера моделей - M181Q и M191Q. В сертификации также упоминается, что две модели могут поставляться с батареями емкостью 3910 мАч и 4410 мАч.

Также ёще один интересный момент - отсутствие зарядного устройства. В листинге указано, что модели будут продаваться без стандартного адаптера питания. Серия Meizu 18 до сих пор остается загадкой, поскольку компания не объявила сроков запуска и не сообщала об утечках.

Apple начала тенденцию исключать адаптер питания из розничной коробки с iPhone 12 серии. Позже такие компании, как Xiaomi и Samsung, применили то же самое с Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21 соответственно. Теперь похоже, что компания Meizu может присоединиться к этой традиции 2021 года.