180-Гц монитор AOC 25G51F оценен в 80 долларов

Компания AOC объявила о выпуске геймерского монитора 25G51F, который основан на 24,5-дюймовой матрице IPS с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Монитор также характеризуется частотой обновления 180 Гц, поддержкой Adaptive-Sync, поддержкой MBR-Sync, максимальной яркостью 300 кд/кв.м, поддержкой расширенного динамического диапазона стандарта HDR10 и 90-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, а также подставкой с регулировкой только угла наклона. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 78 долларов. Дата глобального релиза пока не раскрывается.

