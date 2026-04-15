Sony выпустила геймерский монитор InZone M10S II

Оригинальный игровой OLED-монитор Sony InZone M10S выделялся сразу по нескольким причинам — были как сильные стороны вроде компактной подставки и высокой частоты обновления 480 Гц, так и слабые — высокая цена и сравнительно скромный набор функций на фоне конкурентов. Теперь компания выпускает обновлённую версию под названием InZone M10S II с той же ценой в 1100 долларов, но с рядом улучшений, которые должны лучше оправдать довольно высокую стоимость. Монитор получил OLED-панель четвёртого поколения WOLED на базе технологии LG Display Primary RGB Tandem, которая обеспечивает более высокую яркость и контраст по сравнению с предыдущими поколениями и по характеристикам приближается к QD-OLED.

Также появилась возможность переключаться между режимами — 540 Гц при разрешении QHD через DisplayPort или 720 Гц при 720p. Такой двойной режим рассчитан на киберспортсменов, которым важна гибкость — можно выбрать либо очень быструю и достаточно чёткую картинку, либо максимально высокую скорость, пусть и с заметной потерей качества. Время отклика составляет 0,02 мс, что немного быстрее, чем у прошлых поколений подобных панелей. Одним из самых заметных улучшений стала поддержка технологии вставки чёрных кадров для уменьшения размытия в движении, которой не было в предыдущей модели. Sony заявляет, что её реализация обеспечивает более высокую яркость по сравнению с аналогами, хотя обычно при использовании данной технологии яркость снижается.