ASUS представила геймерский монитор ROG Strix XG129C

Монитор также получил расширенный цветовой охват — 125% sRGB и 90% DCI-P3, чтобы изображение визуально соответствовало основным премиальным дисплеям. Для любителей следить за состоянием ПК ASUS добавила годовую подписку на AIDA64 Extreme и специальные интерфейсы ROG SensorPanel, превращающие экран в полноценную панель мониторинга железа в реальном времени. Подключение реализовано через USB Type-C, который одновременно передает питание, изображение и сенсорные данные по одному кабелю. Дополнительно предусмотрен ещё один USB Type-C с поддержкой Power Delivery до 20 Вт и HDMI 1.2. Толщина корпуса составляет всего 6,3 мм, а встроенная подставка и крепление под штатив позволяют гибко разместить дисплей на рабочем месте.