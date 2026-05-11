ASUS представила геймерский монитор ROG Strix XG129C

Компания ASUS представила довольно необычный игровой монитор ROG Strix XG129C. Это компактный 12,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 24:9 и разрешением 1920х720 пикселей, созданный как дополнительный экран для рабочего стола. ASUS предлагает размещать его под основным монитором для вывода стриминговых инструментов, мониторинга системы, горячих клавиш или различных вспомогательных приложений. В компании объяснили, что XG129C использует формат 24:9, благодаря чему на экране остаётся меньше пустого пространства сверху и снизу. IPS-панель поддерживает 10-точечное сенсорное управление, позволяя быстро взаимодействовать с интерфейсом, запускать команды или управлять программами во время игры и стриминга.

Монитор также получил расширенный цветовой охват — 125% sRGB и 90% DCI-P3, чтобы изображение визуально соответствовало основным премиальным дисплеям. Для любителей следить за состоянием ПК ASUS добавила годовую подписку на AIDA64 Extreme и специальные интерфейсы ROG SensorPanel, превращающие экран в полноценную панель мониторинга железа в реальном времени. Подключение реализовано через USB Type-C, который одновременно передает питание, изображение и сенсорные данные по одному кабелю. Дополнительно предусмотрен ещё один USB Type-C с поддержкой Power Delivery до 20 Вт и HDMI 1.2. Толщина корпуса составляет всего 6,3 мм, а встроенная подставка и крепление под штатив позволяют гибко разместить дисплей на рабочем месте.