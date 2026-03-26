Samsung выпустила новую технологию дисплея QuantumBlack

Компания Samsung Display объявила о разработке новой плёнки с низким уровнем отражений и повышенной прочностью под названием QuantumBlack. Эта технология снижает отражение света на 20% по сравнению с предыдущим решением компании и одновременно повышает твёрдость панели до уровня 3H. Уже подтверждено, что QuantumBlack будет использоваться во всех новых QD-OLED мониторах, которые выйдут в этом году. QD-OLED как самосветящаяся технология способна обеспечивать так называемый «настоящий чёрный», полностью отключая пиксели. Однако в реальных условиях внешний свет отражается от экрана и ухудшает восприятие глубины чёрного цвета. Именно поэтому Samsung Display с самого начала развивает антибликовые покрытия, и новая версия QuantumBlack делает шаг вперёд, дополнительно снижая отражения.

Качество чёрного особенно важно для игровых мониторов, так как оно напрямую влияет на восприятие глубины сцены и чёткость границ объектов. Это критично, например, в шутерах от первого лица и играх на выживание, где лучшая различимость силуэтов противников или предметов может давать реальное преимущество в игре. Помимо улучшения изображения, новая плёнка делает панели прочнее. По внутренним тестам, твёрдость поверхности увеличилась с 2H до 3H. Это означает лучшую защиту от царапин при транспортировке или очистке — экран способен выдерживать даже контакт с ногтем без повреждений. На фоне внедрения QuantumBlack конкуренты уже готовят собственные решения с похожими фишками.