Apple получит дисплеи для нового iMac

Согласно последней информации из надёжных источников, компании Samsung Display и LG Display перешли к подготовительному этапу производства крупных OLED-панелей для Apple iMac. Ожидается, что переход на новую технологию дисплеев состоится не раньше 2029 или 2030 года. Для понимания, iMac — это премиальный настольный компьютер, в котором процессор, графика, накопитель и оперативная память размещены прямо внутри корпуса дисплея, благодаря чему устройство выглядит максимально аккуратно и минималистично. По данным источников, Apple уже запросила у Samsung и LG образцы OLED-экранов, созданных на их серийном оборудовании. При этом Samsung Display, вероятно, продвинется быстрее — компания планирует отправить образцы с плотностью 220 PPI, изготовленные на своей линии QD-OLED, во второй половине 2026 года.

В свою очередь, LG Display планирует создавать образцы OLED-панелей для iMac на базе технологии W-OLED. У неё есть недостаток по яркости по сравнению с QD-OLED, поскольку белый свет проходит через цветовые фильтры и теряет часть яркости. Чтобы компенсировать это, LG разрабатывает новую 5-слойную структуру (B-G-B-R-G). Кроме того, компания работает над следующим поколением технологии под названием eLEAP. По предыдущим утечкам, Apple рассчитывает получить для обновлённого iMac 24-дюймовую OLED-панель с яркостью 600 нит и плотностью 218 PPI. Для сравнения, текущая версия iMac с LCD-дисплеем предлагает 500 нит яркости при той же плотности пикселей.