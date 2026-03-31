Apple получит дисплеи для нового iMac

Согласно последней информации из надёжных источников, компании Samsung Display и LG Display перешли к подготовительному этапу производства крупных OLED-панелей для Apple iMac. Ожидается, что переход на новую технологию дисплеев состоится не раньше 2029 или 2030 года. Для понимания, iMac — это премиальный настольный компьютер, в котором процессор, графика, накопитель и оперативная память размещены прямо внутри корпуса дисплея, благодаря чему устройство выглядит максимально аккуратно и минималистично. По данным источников, Apple уже запросила у Samsung и LG образцы OLED-экранов, созданных на их серийном оборудовании. При этом Samsung Display, вероятно, продвинется быстрее — компания планирует отправить образцы с плотностью 220 PPI, изготовленные на своей линии QD-OLED, во второй половине 2026 года.

В свою очередь, LG Display планирует создавать образцы OLED-панелей для iMac на базе технологии W-OLED. У неё есть недостаток по яркости по сравнению с QD-OLED, поскольку белый свет проходит через цветовые фильтры и теряет часть яркости. Чтобы компенсировать это, LG разрабатывает новую 5-слойную структуру (B-G-B-R-G). Кроме того, компания работает над следующим поколением технологии под названием eLEAP. По предыдущим утечкам, Apple рассчитывает получить для обновлённого iMac 24-дюймовую OLED-панель с яркостью 600 нит и плотностью 218 PPI. Для сравнения, текущая версия iMac с LCD-дисплеем предлагает 500 нит яркости при той же плотности пикселей.
280-Гц монитор Alienware AW2726DL оценен в 190 долларов …
Компания Alienware пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Alienware AW2726DL, которая получила 2…
Представлен 240-Гц монитор Gigabyte GO27Q24G…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент мониторов моделью GO27Q24G, которая основана на 27-дюймовой матри…
Luckfox представила 4К-монитор в портативном формате…
Китайская компания Luckfox, широко известная прежде всего своими платами и наборами для разработки, расши…
400-Гц монитор Titan Legion X276T оценили в 360 долларов …
Компания Titan Legion пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Legion X276T, которая основана на 2…
Представлен 360-Гц монитор ViewSonic VX27G26-2K-3…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ViewSonic VX27G26-2K-3, которая получи…
Представлен 280-Гц монитор AOC GAMING Q27G4ZD…
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью GAMING Q27G4ZD, которая основана на 27-дю…
HyperX представила серию игровых мониторов Omen…
Сегодня на выставке CES 2026 компания HyperX, которая является дочерним брендом HP, официально представил…
Обзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200…
Одним из самых распространённых форматов при выборе игрового монитора – 23.8 дюйма. Именно такие мониторы…
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 ГцGIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц
Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum DotGIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
Обзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для домаОбзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для дома
